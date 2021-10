Luis Fernández-Vega, presidente de la Fundación Princesa de Asturias:"La Princesa está más segura, más madura"

”Está más segura, más madura, lo normal en una chica de 16 años y lo demuestra en todas las facetas, en una conversación con ella o en el discurso en la entrega de los Premios, va creciendo en todos los aspectos y eso es muy bueno” dice a cope.es el presidente de la Fundación Princesa de Asturias, Luis Fernández-Vegaque, además, nos asegura que pese a la apariencia de timidez de la Princesa, no lo es en absoluto, “mo es tímida, es comedida por su edad y por el papel institucional que representa y va a representar. No es tímida en absoluto, es una chica simpática, extrovertida con ganas de relacionarse con la gente, preocupándose por todas las cosas, haciendo preguntas inteligentes sobre las distintas cuestiones que se podían plantear en un momento determinado, ya no es la niña de 13 años si no la adolescente de 16 y eso se nota”.

Luis Fernández-Vega destaca el aplomo que va adquiriendo la futura reina de España que se está preparando para muy bien de cara a un tiempo lejano en el horizonte, "ha ido madurando, cada vez se está preparando para su papel institucional, y tiene un crecimiento en todos los aspectos físico y psíquico, ya ha pronunciado varios discursos, en los Premios Princesa lo hizo con mucho aplomo y bien y creo que está evolucionando como una adolescente que se está formando para su papel".