Los padres de los guardias civiles asesinados por ETA en Mallorca: "España es un chollo para los terroristas"

El 30 de julio de 2009, una bomba-lapa colocada en los bajos de un coche patrulla de la Guardia Civil hizo explosión en el cuartel de Palmanova con dos agentes dentro y a unos cientos de metros de las playas donde esos días veraneaban 30.000 personas. La explosión acabó con la vida de Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada. Los dos guardias civiles no llegaban a la treintena. Sus asesinatos fueron los últimos de la banda en España, hasta que casi ocho meses después, en marzo de 2010, ETA cometió su último atentado mortal. Fue en Francia, donde asesinó al gendarme Jean-Serge Nérin en el transcurso de un tiroteo.

Diez años después, el atentado en la isla sigue sin tener culpables. Fuentes de la investigación corroboran que, pese a que la Guardia Civil nunca ha abandonado las pesquisas y que se han seguido numerosas pistas, todas han resultado infructuosas. "No desistimos y seguimos trabajando", aclaran. Mientras, las familias de ambos guardias civiles siguen esperando Justicia.

Este martes, cuando se cumple el décimo aniversario de aquel atentado, los padres de Diego y Carlos han participado en 'Herrera en COPE' para contar cómo vivieron aquel día que les cambió sus vidas. Antonio Salvá, padre de Diego, reconoce que es capaz de reconstruir minuto a minuto aquel 30 de julio de 2009. "La llamada en la que me informan del atentado me pilló en un restaurante de Ibiza. Me llamó mi hija Leticia diciéndome que había habido una bomba en Palmanova. Yo le dije que eso era imposible. Después, llamé a mi hijo Diego, que no me cogía el móvil. Empecé a pensar mal. Después, llamé a la Comandancia de la Guardia Civil, a la delegación del Gobierno, a emergencias médicas... Pero no me pudieron decir nada sobre Diego. A las 15.00 en punto me llamó el médico de la guardia civil, amigo mío, y me dijo: 'Toni, es tu hijo'. Y mi vida cambió para siempre", ha rememorado.