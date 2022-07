Desgranamos todas las claves de esta noticia con Patricia Rosety, jefa de Tribunales de COPE

Los siete vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han rechazado la propuesta del Gobierno para que Álvaro García Ortiz, la mano de derecha de Dolores Delgado, sea el próximo fiscal general del Estado creen que no cumple el requisito de "imparcialidad" que exige el cargo.



En un voto particular al dictamen, aprobado con doce votos a favor este jueves en el pleno del CGPJ, los vocales discrepantes ven un riesgo de que el poder ejecutivo influya en sus decisiones.



No dudan de que reúna las condiciones objetivas para el puesto, pero lo hacen copartípice de polémicas decisiones tomadas por Delgado y denuncian también su asistencia a actos vinculados al PSOE.