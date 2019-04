Ximo Puig llama a movilizarse para consolidar el cambio y no volver atrás

El president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha hecho un llamamiento a movilizarse estas elecciones autonómicas para consolidar "un proyecto profundamente democrático" que ha colocado a la Comunitat Valenciana donde "se merecía" y no volver atrás.

Puig se ha pronunciado así en el acto de inicio de la campaña electoral, en el que ha participado también el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien ha dicho que "no hay nada ganado, todo está por pelear, todo está por conquistar" y ha afirmado que "lo más difícil es lo que mejor sabe".

Durante el acto, celebrado en la Plaza de Patraix de Valencia, Puig ha asegurado que en estos comicios está en juego, "en gran medida, la democracia", y ha destacado que las elecciones autonómicas y generales del 28 de abril comparten el mismo proyecto, el de la necesidad de tener un Gobierno progresista en España y en la Comunitat.

Puig ha defendido que la Comunitat ha superado el "triple colapso", económico, social y reputacional que tenía en 2015, gracias a un Gobierno valenciano por el que "no daba nadie un euro" y que ha sabido gestionar la diversidad y "salir del pozo" en que el PP había situado a esta tierra.

El líder del PSPV ha hecho hincapié en que en estos cuatro años ha habido que atender las "urgencias" y ahora toca "consolidar el cambio" y conseguir "nuevo hitos", por lo que ha alertado de que en estos momentos "nada está decidido" y el "único peligro" del PSOE en estas dos elecciones es la desmovilización.

Puig ha aseverado que estos comicios son "cruciales", porque pro primera vez en España y en la Comunitat puede entrar la extrema derecha en las instituciones, por lo que tienen que movilizarse las personas "decentes, progresistas y abiertas", para que no pase lo que ocurrió en Andalucía.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha defendido que este partido hace campaña "dando la cara" y tratando de mejorar la vida de la gente, frente a quienes "no proponen nada", dicen que "todo es negativo" y se dedican a descalificar al adversario y a "enfrentar" a unos y otros.

"No han entendido nada de lo que es democracia", ha indicado Ábalos, para quien "estas elecciones no son de programa", sino que van de "convivencia, de democracia y de dirigir el país", y no ve "madurez" ni "sinceridad" en partidos como el PP o Ciudadanos, que al final actúa como "salvavidas del PP" donde tiene dificultades.

Ábalos ha señalado que la derecha está descompuesta y debate quién la va a liderar mientras va "a rebufo de la agenda de la ultraderecha", y ha defendido que los socialistas siempre se han preocupado de que la gente viva y muera con dignidad.

Ha afirmado que las dos citas electorales no son independientes, sino que forman parte de un proyecto común, y ha felicitado a Puig por un Gobierno que ha funcionado porque ha combinado respeto, dignidad y decencia, al que los valencianos le pondrán el 28 de abril "un notable".

"Se trata de que en las elecciones nos juzguen por lo que hacemos, y no por lo que nos inventamos", ha alertado Ábalos,para quien este país "no necesita más inestabilidad, más vendedores ni charlatanes de feria", sino "hechos y seguridad".