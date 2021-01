Vox: Los atentados que hubo hace unos años en Barcelona no pasaron porque sí

El candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, Ignacio Garriga, ha afirmado que los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils de 2017 "no pasaron porque sí" y los ha vinculado de manera velada con la inmigración ilegal.

En el debate de candidatos organizado por La Vanguardia, Garriga también ha protagonizado un rifirrafe con el candidato de Cs, Carlos Carrizosa, que se ha referido a Vox como un partido de extrema derecha.

Carrizosa ha reprochado a Garriga que responsabilice al exministro y candidato socialista Salvador Illa de las muertes ocasionadas por la pandemia de coronavirus.

"A mí no se me ocurriría decirle a Illa o a Vergés (consellera de Salud) que son responsables de su muerte. Porque usted no llamaría asesino ni a Donald Trump ni a Bolsonaro. Pero también a la señora Merkel y Macron se les ha muerto mucha gente. Su partido parece que no hace distinciones", ha señalado Carrizosa.

El candidato de Cs ha equiparado los discursos "xenófobos" de Vox con los de JxCat, a quien se ha referido como "la casa grande de la hispanofobia": "Ya estamos acostumbrados a la extrema derecha y a los discursos hispanófobos y xenófobos en Cataluña". EFE

