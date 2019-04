Vara: A la derecha le ha estallado en la cara el fantasma del independentismo

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado este lunes que los separatistas ya no son necesarios para futuros pactos poselectorales, y ha subrayado que la derecha "ha estado moviendo el fantasma del independentismo toda la campaña y les ha estallado en la cara".

Fernández Vara ha comparecido en una rueda de prensa en Mérida acompañado por los cinco diputados y los seis senadores socialistas electos por las provincias de Badajoz y Cáceres.

El dirigente socialista extremeño, que subrayado que los resultados de su partido han sido "muy buenos" a nivel nacional y "extraordinarios" en la región, ha señalado que los españoles han hablado y "han estampado los espantajos".

A pregunta de los periodistas sobre los pactos y los resultados de la derecha, ha asegurado que "ya no es necesario" un pacto con los independentistas, y ha abogado por respetar los tiempos de Pedro Sánchez para hablar y definir posibles acuerdos.

A su juicio, los resultados de la derecha se estaban viendo venir ya que cuando uno se sale de su espacio para invadir el ajeno, "la gente acaba votando al original y no a la fotocopia", y no entiende que no se hayan dado cuenta de ello.

Fernández Vara ha recordado que ha venido repitiendo a nivel nacional y regional que los socialistas no estaban compitiendo con la derecha en votos.

Aunque Sánchez y él han estado "en su boca" durante meses, se han peleado entre ellos por los votos y "de ahí el resultado", ha apuntado sobre la derecha.

En su opinión, han hecho "un planteamiento erróneo" pero ha deseado "que sigan por ese camino".