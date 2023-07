Turull (JxCat): "No veo la investidura por ninguna parte ahora mismo"

(Actualiza con más declaraciones la NA1132)

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha alejado este lunes la perspectiva de un posible aval de su partido a Pedro Sánchez para que sea nuevamente investido como presidente del Gobierno: "No veo la investidura por ninguna parte ahora mismo".

En declaraciones a RAC1, Turull ha emplazado a ERC y al resto del independentismo, cuyos votos son decisivos para decantar mayorías en el Congreso, a aprovechar esta "ventana de oportunidad" para "rehacer la unidad estratégica" y plantear juntos unas condiciones a Sánchez, que deben pasar por "amnistía y autodeterminación".

"La presión debe irse hacia allá", ha dicho Turull, en alusión al PSOE, después de dejar claro que en este momento "la abstención" de JxCat a una eventual investidura de Sánchez "no es un escenario", dado que el líder de los socialistas no ha abierto la puerta hasta ahora ni a una amnistía ni a un referéndum de autodeterminación.

Preguntado por si JxCat hará presidente a Sánchez, ha subrayado: "Primero, debe ser él quien debe mirar qué está dispuesto a hacer. Nosotros seremos leales a nuestros compromisos con los ciudadanos de Cataluña".

"Con lo que ha dicho Pedro Sánchez, con lo que ha hablado del independentismo, con lo que no está dispuesto a hacer, yo no veo la investidura por ninguna parte ahora mismo", ha puntualizado Turull, que ha añadido que "la abstención no es un escenario en este caso".

En lo que se centrará ahora JxCat, ha señalado, es en intentar que los independentistas aprovechen esta "ventana de oportunidad" para recomponer su "unidad estratégica" y analizar cómo utilizar "esta palanca" que les "ofrecen las urnas para ir a una y para avanzar" hacia la independencia.

"Vamos a servir a Cataluña, no a salvar a España o al señor Pedro Sánchez", ha remarcado.

Pese al retroceso electoral experimentado por el independentismo, su nueva posición de fuerza en el Congreso le otorga una oportunidad inmejorable para "ordenarse" y recuperar su "unidad", ya que ha pasado de ser un actor "irrelevante" a un factor "condicionante".

"No hay mal que por bien no venga", ha constatado, y ha invitado al resto de partidos y entidades independentistas a "sentarse y hablar" durante agosto y septiembre para coordinar su posición frente a un Estado que "tiene por costumbre engañar, no cumplir".

Sin llegar a citarla, Turull ha arremetido contra la estrategia de ERC de ofrecer su aval a Sánchez a cambio del traspaso de Cercanías, resolver el déficit fiscal de Cataluña y reactivar la mesa de negociación.

"Nuestros votos estarán al servicio de resolver el conflicto político que hay entre el Estado y Cataluña. No entraremos en un debate de un listado de cosas y cositas que no ayudan en nada a resolver el conflicto político", ha recalcado Turull, para quien "la cesión debe venir de quien te necesita".

LA CLAVE NO SERÁ UNA "SOLUCIÓN PERSONAL" PARA PUIGDEMONT

Preguntado sobre si una fórmula que permitiese el retorno del expresidente catalán Carles Puigdemont podría servir para acercar el apoyo de JxCat a una investidura de Sánchez, Turull ha subrayado que una hipotética "solución personal" no está encima de la mesa.

En todo caso, ha dicho, tendría que haber una "amnistía para todos los represaliados", por lo que hay que "preguntar al PSOE qué está dispuesto a hacer", porque "si hay voluntad política, puede haber una solución jurídica".