Torra avisa de que no investirán a nadie que no respete la autodeterminación

ELECCIONES JXCAT

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha insistido este jueves en Girona que JxCat "no investirá al presidente de España" si no hay "respeto al derecho de autodeterminación" y ha dicho no entender cómo PP y Cs no ven la independencia "como la mejor solución social" para Cataluña.,Así lo ha afirmado en un mitin en Girona, en el que también ha participado mediante un vídeo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha expresado que "el mandato del 1-O