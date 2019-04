A. de Toledo: entre Constitución y no Constitución, la neutralidad no existe

La candidata del PP a las elecciones generales por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha advertido este viernes al presidente de la Generalitat y a la alcaldesa de Barcelona que en cuestión de democracia y libertad de expresión, entre "Constitución y no Constitución, la neutralidad no existe".

En declaraciones a Antena 3, Álvarez de Toledo ha asegurado sentirse "decepcionada" por el hecho de que ni Quim Torra ni Ada Colau hayan rechazado o condenado la actitud violenta con que unos estudiantes intentaron ayer impedir que diera una conferencia en la Universidad de Barcelona.

"En este terreno, la neutralidad es complicada", ha dicho, "no hablamos de posiciones políticas enfrentadas, estamos hablando de democracia o no democracia; creo que es difícil encontrar un punto medio entre constitución y no constitución, entre libertad y servidumbre, entre igualdad y desigualdad".

Para Álvarez de Toledo, "hay terrenos en que la neutralidad no existe, hay que tomar partido".

La cabeza de lista del PP por Barcelona también ha apuntado que no le sorprende el silencio de Torra ante lo ocurrido ya que "estos niñatos totalitarios son cachorros de su ideología, gente que defiende el odio y la intolerancia y pretende cercenar una comunidad en dos".

Así, ha subrayado que la universidad pública "la pagamos todos y, sin embargo, dejamos a un pequeño grupo secuestrar la universidad de todos para sus proyectos ideológicos de involución, tribalistas e intolerantes".

Por ello, ha considerado imprescindible "recuperar terrenos para la democracia" y no permitir que la expulsen de los lugares públicos: "Si plantamos cara a los totalitarios, la democracia gana siempre", ha subrayado.

Por otra parte, fuentes del PP han informado de que, previsiblemente, Álvarez de Toledo representará al PP en el debate a seis que se celebrará el próximo martes 16 entre todos los partidos que cuentan con grupo parlamentario propio: PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV.