Titulares de la séptima jornada de la campaña electoral

La polémica sobre cuántos debates habrá esta campaña, si uno o dos, o ninguno, y sobre quiénes acudirán bajo qué formato ha solapado este jueves el curso de la campaña, que ha circulado a menor ritmo por ser Jueves Santo.
El embrollo del debate ocupa el principal titular de una jornada que ha dejado también estas noticias:
- EL LÍO DEL DEBATE SE ENREDA AÚN MÁS Y ELEVA LA TENSIÓN ENTRE LOS PARTIDOS.
- RTVE PROPONE EL DÍA 23, LA MISMA FECHA QUE ATRESMEDIA, PARA EL DEBATE DE LOS CUATRO PRINCIPALES CANDIDATOS.
- LOS CONSEJOS DE INFORMATIVOS DE RTVE DISCREPAN DEL CAMBIO DE FECHA Y PIDEN NO AJUSTAR LA PROGRAMACIÓN A LO QUE DEMANDE UN PARTIDO POLÍTICO.
- PEDRO SÁNCHEZ PIDE A LOS CANDIDATOS QUE SEAN "GENEROSOS" Y VAYAN A DEBATIR CON ÉL EL DÍA 23 A RTVE.
- PABLO CASADO ACUSA A SÁNCHEZ DE "INSTRUMENTALIZAR" LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y CONFIRMA QUE IRÁ EL 23 A ATRESMEDIA.
- PABLO IGLESIAS RECLAMA A RTVE QUE RECTIFIQUE LA FECHA PROPUESTA Y CREE QUE EL CAMBIO SE HA DEBIDO A "UNA LLAMADA DE MONCLOA".
- ALBERT RIVERA CONFIRMA QUE EL DÍA 23 IRÁ AL DEBATE DE ATRESMEDIA Y CRITICA A SÁNCHEZ POR "QUERER ESCONDERSE DE LOS ESPAÑOLES".
- JORDI SÀNCHEZ ABRE LA PUERTA A QUE JxCAT SEA "SOCIO ESTABLE" DEL PSOE TRAS EL 28A, PERO SIN RENUNCIAR AL REFERÉNDUM.
- SÁNCHEZ RESPONDE AL "RACA RACA" DE LOS INDEPENDENTISTAS CON EL REFERÉNDUM: "CUANDO DIGO NO, ES NO".
- GABRIEL RUFIÁN PROTAGONIZA EL PRIMER ACTO ELECTORAL HECHO EN UNA CÁRCEL CATALANA Y SE COMPROMETE A DEFENDER LAS PROPUESTAS DE LOS PRESOS.
- DECENAS DE PERSONAS INSULTAN EN VIC A UN GRUPO DE DIPUTADOS DE CS, ENCABEZADOS POR INÉS ARRIMADAS.