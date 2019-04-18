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      Titulares de la séptima jornada de la campaña electoral

      La polémica sobre cuántos debates habrá esta campaña, si uno o dos, o ninguno, y sobre quiénes acudirán bajo qué formato ha solapado este jueves el curso de la campaña, que ha circulado a menor ritmo por ser Jueves Santo.,El embrollo del debate ocupa el principal titular de una jornada que ha dejado también estas noticias:,- EL LÍO DEL DEBATE SE ENREDA AÚN MÁS Y ELEVA LA TENSIÓN ENTRE LOS PARTIDOS.,- RTVE PROPONE EL DÍA 23, LA MISMA FECHA QUE ATRESMEDIA, PARA EL DEBATE DE

      Agencia EFE

      Tiempo de lectura: 1'Actualizado 20:41

      La polémica sobre cuántos debates habrá esta campaña, si uno o dos, o ninguno, y sobre quiénes acudirán bajo qué formato ha solapado este jueves el curso de la campaña, que ha circulado a menor ritmo por ser Jueves Santo.

      El embrollo del debate ocupa el principal titular de una jornada que ha dejado también estas noticias:

      - EL LÍO DEL DEBATE SE ENREDA AÚN MÁS Y ELEVA LA TENSIÓN ENTRE LOS PARTIDOS.

      - RTVE PROPONE EL DÍA 23, LA MISMA FECHA QUE ATRESMEDIA, PARA EL DEBATE DE LOS CUATRO PRINCIPALES CANDIDATOS.

      - LOS CONSEJOS DE INFORMATIVOS DE RTVE DISCREPAN DEL CAMBIO DE FECHA Y PIDEN NO AJUSTAR LA PROGRAMACIÓN A LO QUE DEMANDE UN PARTIDO POLÍTICO.

      - PEDRO SÁNCHEZ PIDE A LOS CANDIDATOS QUE SEAN "GENEROSOS" Y VAYAN A DEBATIR CON ÉL EL DÍA 23 A RTVE.

      - PABLO CASADO ACUSA A SÁNCHEZ DE "INSTRUMENTALIZAR" LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y CONFIRMA QUE IRÁ EL 23 A ATRESMEDIA.

      - PABLO IGLESIAS RECLAMA A RTVE QUE RECTIFIQUE LA FECHA PROPUESTA Y CREE QUE EL CAMBIO SE HA DEBIDO A "UNA LLAMADA DE MONCLOA".

      - ALBERT RIVERA CONFIRMA QUE EL DÍA 23 IRÁ AL DEBATE DE ATRESMEDIA Y CRITICA A SÁNCHEZ POR "QUERER ESCONDERSE DE LOS ESPAÑOLES".

      - JORDI SÀNCHEZ ABRE LA PUERTA A QUE JxCAT SEA "SOCIO ESTABLE" DEL PSOE TRAS EL 28A, PERO SIN RENUNCIAR AL REFERÉNDUM.

      - SÁNCHEZ RESPONDE AL "RACA RACA" DE LOS INDEPENDENTISTAS CON EL REFERÉNDUM: "CUANDO DIGO NO, ES NO".

      - GABRIEL RUFIÁN PROTAGONIZA EL PRIMER ACTO ELECTORAL HECHO EN UNA CÁRCEL CATALANA Y SE COMPROMETE A DEFENDER LAS PROPUESTAS DE LOS PRESOS.

      - DECENAS DE PERSONAS INSULTAN EN VIC A UN GRUPO DE DIPUTADOS DE CS, ENCABEZADOS POR INÉS ARRIMADAS.

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