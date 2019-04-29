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      ELECCIONES RESULTADOS (Titulares)

      Titulares de la noche electoral

      Estos son los titulares de la noche electoral: ,- EL PSOE GANA LAS ELECCIONES CON 123 DIPUTADOS,- PSOE, U.PODEMOS Y EN COMÚ PODEM (165) SE QUEDAN A 11 ESCAÑOS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA,- VOX ENTRA EN EL CONGRESO CON 24 DIPUTADOS Y 2,6 MILLONES DE VOTOS,- HUNDIMIENTO DEL PP QUE, CON 66 DIPUTADOS, OBTIENE EL PEOR RESULTADO DE SU HISTORIA Y PIERDE MÁS DE 3,5 MILLONES DE VOTOS,- CIUDADANOS LOGRA 57 ESCAÑOS Y SE QUEDA A 200.000 VOTOS DE SUPERAR AL PP COMO SEGUNDA FUERZA POLÍTICA,-

      Agencia EFE

      Tiempo de lectura: 1'Actualizado 00:45

      Estos son los titulares de la noche electoral:

      - EL PSOE GANA LAS ELECCIONES CON 123 DIPUTADOS

      - PSOE, U.PODEMOS Y EN COMÚ PODEM (165) SE QUEDAN A 11 ESCAÑOS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA

      - VOX ENTRA EN EL CONGRESO CON 24 DIPUTADOS Y 2,6 MILLONES DE VOTOS

      - HUNDIMIENTO DEL PP QUE, CON 66 DIPUTADOS, OBTIENE EL PEOR RESULTADO DE SU HISTORIA Y PIERDE MÁS DE 3,5 MILLONES DE VOTOS

      - CIUDADANOS LOGRA 57 ESCAÑOS Y SE QUEDA A 200.000 VOTOS DE SUPERAR AL PP COMO SEGUNDA FUERZA POLÍTICA

      - ERC LOGRA 15 DIPUTADOS, MÁS DEL DOBLE DE LOS 7 DE JXCAT

      - EL PSOE GANA EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SALVO EN PAÍS VASCO (PNV), CATALUÑA (ERC) Y NAVARRA (NAVARRA SUMA)

      - SÁNCHEZ DISPUESTO A DIALOGAR CON TODOS CON LA CONSTITUCIÓN COMO ÚNICO LÍMITE

      - RIVERA: LOS LÍDERES DE LA OPOSICIÓN VAN A SER LOS DIPUTADOS DE CIUDADANOS

      - IGLESIAS CREE QUE EL RESULTADO DE U.PODEMOS ES "SUFICIENTE" PARA FRENAR A LA DERECHA Y CONSTRUIR UNA COALICIÓN DE IZQUIERDAS

      - CASADO RECONOCE UN RESULTADO MUY MALO Y LO ATRIBUYE A LA FRAGMENTACIÓN DEL VOTO

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