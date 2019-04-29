Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
ELECCIONES RESULTADOS (Titulares)
Estos son los titulares de la noche electoral: ,- EL PSOE GANA LAS ELECCIONES CON 123 DIPUTADOS,- PSOE, U.PODEMOS Y EN COMÚ PODEM (165) SE QUEDAN A 11 ESCAÑOS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA,- VOX ENTRA EN EL CONGRESO CON 24 DIPUTADOS Y 2,6 MILLONES DE VOTOS,- HUNDIMIENTO DEL PP QUE, CON 66 DIPUTADOS, OBTIENE EL PEOR RESULTADO DE SU HISTORIA Y PIERDE MÁS DE 3,5 MILLONES DE VOTOS,- CIUDADANOS LOGRA 57 ESCAÑOS Y SE QUEDA A 200.000 VOTOS DE SUPERAR AL PP COMO SEGUNDA FUERZA POLÍTICA,-
Agencia EFE
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