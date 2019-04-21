Titulares de la décima jornada de la campaña electoral

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      ,SOLO CASADO HACE CAMPAÑA MIENTRAS EL RESTO DE CANDIDATOS SE ENCIERRAN PARA PREPARAR LOS DEBATES,LAS ENCUESTAS OTORGAN EMPATE ENTRE BLOQUES O LIGERA VENTAJA A LA IZQUIERDA,CASADO VE AL PP EN "REMONTADA" PESE A LAS ENCUESTAS Y PIDE UN "EMPUJÓN FINAL",LASTRA ALERTA CONTRA LOS RADICALES Y EXTREMISTAS QUE VAN "A CABALLO" CON "PISTOLA EN LA BANDOLERA",IRENE MONTERO: "CS PONE EN RIESGO LOS DERECHOS Y LIBERTADES TANTO COMO VOX",ARRIMADAS, ABUCHEADA EN EL PUEBLO DE DOLORS BASSA, PR

      Agencia EFE

      Tiempo de lectura: 1'Actualizado 19:39

      Madrid, 21 abr (EFE).-

      SOLO CASADO HACE CAMPAÑA MIENTRAS EL RESTO DE CANDIDATOS SE ENCIERRAN PARA PREPARAR LOS DEBATES

      LAS ENCUESTAS OTORGAN EMPATE ENTRE BLOQUES O LIGERA VENTAJA A LA IZQUIERDA

      CASADO VE AL PP EN "REMONTADA" PESE A LAS ENCUESTAS Y PIDE UN "EMPUJÓN FINAL"

      LASTRA ALERTA CONTRA LOS RADICALES Y EXTREMISTAS QUE VAN "A CABALLO" CON "PISTOLA EN LA BANDOLERA"

      IRENE MONTERO: "CS PONE EN RIESGO LOS DERECHOS Y LIBERTADES TANTO COMO VOX"

      ARRIMADAS, ABUCHEADA EN EL PUEBLO DE DOLORS BASSA, PROMETE EL 155 DESDE EL PRIMER DÍA

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