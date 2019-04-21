Titulares de la décima jornada de la campaña electoral

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
ELECCIONES GENERALES (Titulares)
,SOLO CASADO HACE CAMPAÑA MIENTRAS EL RESTO DE CANDIDATOS SE ENCIERRAN PARA PREPARAR LOS DEBATES,LAS ENCUESTAS OTORGAN EMPATE ENTRE BLOQUES O LIGERA VENTAJA A LA IZQUIERDA,CASADO VE AL PP EN "REMONTADA" PESE A LAS ENCUESTAS Y PIDE UN "EMPUJÓN FINAL",LASTRA ALERTA CONTRA LOS RADICALES Y EXTREMISTAS QUE VAN "A CABALLO" CON "PISTOLA EN LA BANDOLERA",IRENE MONTERO: "CS PONE EN RIESGO LOS DERECHOS Y LIBERTADES TANTO COMO VOX",ARRIMADAS, ABUCHEADA EN EL PUEBLO DE DOLORS BASSA, PR
Agencia EFE
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