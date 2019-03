Sánchez promete blindar las pensiones y su sostenibilidad en la Constitución

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las generales, Pedro Sánchez, se ha comprometido este domingo a "blindar" en la Constitución tanto las pensiones como su sostenibilidad financiera, en un acto de partido en el que ha garantizado que la independencia de Cataluña "no se va a producir".

El PSC ha celebrado este domingo su convención municipal en Tarragona, que ha clausurado el presidente del Gobierno junto al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, la cabeza de lista del PSC a las elecciones generales, Meritxell Batet, y el alcaldable socialista por Barcelona, Jaume Collboni.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo ha expresado su intención de garantizar que las pensiones sigan siendo un derecho y no se conviertan en "mercancía", frente a una derecha que según Sánchez propone recortes en las prestaciones, privatizaciones del sistema y un modelo de jubilaciones que hace de los pensionistas "gentes pobres".

Sánchez ha denunciado que el PP cuestiona el sistema acordado en el Pacto de Toledo, y para ello ha echado mano de una entrevista en la que el economista Daniel Lacalle, candidato de los populares al Congreso por Madrid, apunta que las pensiones en otros países europeos se han reducido en un 40 % y el debate ahora no es cuánto se revalorizan, sino cuánto se recortan.

A juicio de Sánchez, en las elecciones del 28 de abril se decide entre avanzar o retroceder, entre convivencia o fractura, por lo que ha llamado a movilizarse para poner fin a la España "enfrentada" y "faltona" y evitar que se repita lo ocurrido en Andalucía, donde "se dio por hecho" que iba a ganar el PSOE y la gente se quedó en casa.

Para evitar ese riesgo desmovilización, ha apelado al voto de quien siempre ha elegido al PSOE, a los que sólo lo han hecho alguna vez e incluso al voto de aquellos para los que no es el candidato preferido, asegurando que sólo los socialistas garantizan una España "cabal, sensata y moderada".

Sánchez ha contrapuesto la imagen de "la derecha de las tres siglas" en la Plaza de Colón con esa España cabal, "la España de las plazas" que se manifiesta por el feminismo, el ecologismo, el medio rural, la dignidad laboral, las pensiones o a favor de una lectura "plural" de la Constitución como una carta de derechos y no como "la carta punitiva a la que intenta reducirla la derecha".

El también secretario general del PSOE ha aprovechado la clausura de la convención para afirmar que la independencia de Cataluña "no se va a producir" porque, además de no ser constitucional y no reconocerla la comunidad internacional, "los propios catalanes" no la quieren.

Sánchez ha argumentado que Cataluña "lo que quiere es la convivencia" y ha pedido a los independentistas "que dejen de mentir, que sean valientes y les digan a los catalanes 'os hemos engañado, queremos volver a la senda constitucional y estatutaria, reforzar el autogobierno'".

Sobre este mismo asunto se ha pronunciado el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ha asegurado que si los socialistas gobiernan en España no habrá independencia ni referéndum, pero tampoco una "condena" a Cataluña a no tener "instituciones de autogobierno" a través de "un 155 permanente".

Iceta ha intervenido tras ser en los últimos días ha sido blanco de las críticas de PP y Ciudadanos por unas declaraciones al diario Berria en las que afirmaba que si el 65 % de los catalanes estuvieran a favor de la independencia la democracia debería buscar una solución.

Dirigiéndose a Pedro Sánchez, que seguía su intervención desde primera fila, ha dicho: "A veces se me hace difícil contenerme. Te pido disculpas. Cómo me voy a contener frente a una derecha que dice que España corre peligro con los socialistas".

La ministra y candidata Meritxell Batet ha coincidido con Iceta en denunciar que "cuando gobierna la derecha" es justamente "cuando hay más peligro para España" y cuando se agrava la "crisis territorial".

Previamente, el cabeza de lista del PSC por Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado que los progresistas son "muchos más" que "aquellos que hacen el discurso del odio" -en referencia a Vox- y ha augurado que la convivencia ganará a la independencia "también en Cataluña".