Robles dice que Falcon Viajes responde a la "incapacidad" de propuestas de PP

La ministra de Defensa y número uno al Congreso del PSOE por la provincia de Ávila, Margarita Robles, ha dicho este sábado que la campaña "Falcon Viajes" responde a la "incapacidad" del PP de realizar propuestas.

Robles, que ha paseado por las calles más céntricas de Ávila, ha lamentado en declaraciones a los periodistas que algunas fuerzas políticas estén recurriendo "a la descalificación, al insulto, a la bronca e incluso a la utilización de menores".

Tras señalar que el PSOE va a realizar una campaña "en positivo", la titular de Defensa ha asegurado que su formación "no va a entrar en descalificaciones", ya que su formación no cree "en esa España", sino en la que "construye, progresa y no descalifica".

"Frente a los que descalifican y únicamente quieren la confrontación, el PSOE va a hacer lo que en estos diez meses: trabajar en positivo por una España mucho más próspera", ha explicado Margarita Robles.

Al ser preguntada por la campaña "Falcon Viajes", que el PSOE ha pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que ordene su retirada inmediata, Robles ha afirmado que "esa no es la forma de hacer política".

En este sentido, ha señalado que en los siete años de gobierno "el PP ha sido incapaz de resolver los problemas de los ciudadanos y no puede aceptar que el gobierno socialista sí esté resolviendo los problemas de la gente".

"Ante esa incapacidad y esa falta de propuestas y de programa únicamente acuden a la descalificación, a las ocurrencias y al trazo grueso", ha argumentado la número uno del PSOE por la provincia de Ávila.

En este contexto, Margarita Robles ha lamentado que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, "lo único que hace es insultar y descalificar".

"Frente a esa España negra y esa España del insulto, nosotros queremos la España progresista, la España en color y la España que construye, tolerante y abierta", ha manifestado Robles.

En su paseo por las céntricas calles de Ávila, ha escuchado las preocupaciones del sector comercial y ha destacado el plan para las pequeñas y medianas empresas aprobado el viernes por el Consejo de Ministros.