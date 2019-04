Rivera sube la presión contra Sánchez en la recta final a cuenta de Cataluña

El candidato de Ciudadanos a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha participado por primera vez en campaña en un mitin en Cataluña, en el que ha redoblado la presión contra Pedro Sánchez "por su pacto" con los separatistas y por haber dejado "tirados" a los catalanes.

España, ha recalcado, se merece un presidente "que no mienta, que respete todas las ideologías y que el único límite para gobernar sea no gobernar con los que quieren liquidar la nación".

"Esta es la casa común de los valientes, de gente que no se arruga, que suma y no es sectaria", es el partido del diálogo con los constitucionalistas, el partido que está "con los buenos", que son los que respetan la ley y la justicia, ha insistido Rivera, que también, por primera vez en esta campaña, ha compartido escenario con la "numero uno" por Barcelona, Inés Arrimadas.

Tiene que haber ley y derechos fundamentales, ha subrayado Rivera en un acto ante unas 600 personas en el puerto de Barcelona, en el que estaban, entre otros, el candidato al Ayuntamiento de Barcelona que apoya Cs, Manuel Valls, que es la primera vez que participa en un acto de campaña del partido naranja, su "número 3", el exministro socialista de Trabajo Celestino Corbacho y Josep Ramón Bosch, presidente de Sociedad Civil Catalana.

Ha llamado a votar, para "que no venga de un escaño o dos" y que siga Sánchez en la Moncloa y Podemos dirigiendo la economía: "Daos un doble gustazo, echad a Sánchez y colocad a Cs en el Gobierno".

Tambien ha tomado la palabra Maite Pazaurtundua, en la lista europea de Cs, que ha repetido en Cataluña acompañando a Rivera y a Arrimadas, y ha advertido que el 28 de abril lo que está en juego no son unas elecciones más, lo que está en juego es "apuntalar España".

"Estuvimos a punto de que nuestro país se perdiera en 2017, de que se desguazara, pero el riesgo no ha terminado", ha avisado Pagazaurtundua, cuyo hermano fue asesinado por ETA, quien no rechaza el diálogo pero diálogo -ha recalcado- "no es someterse a los nacionalistas".

Después, Edmundo Bal, "número 4" en la candidatura por Madrid, ha llamado a impedir que Pedro Sánchez "siga engañando a la gente", reprochando al presidente que no haya querido enseñar "los 21 puntos de Torra".

Se ha comprometido a defender en el Congreso la unidad de España, la libertad y la igualdad, algo que Sánchez no ha hecho "asociándose con los que quieren con los que quieren liquidar el país".

alr-mpl