Rivera presenta a su lista europea que será el "retén" frente a nacionalismos

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha presentado la candidatura de su partido a las europeas que tiene que ser "el retén y la resistencia" en Europa frente a "golpes" como el de Cataluña, el "Brexit" o nacionalismos "efervescentes", que ponen en riesgo -ha dicho- la convivencia y la libertad en el continente.

"Somos el partido europeísta", ha recalcado Rivera en un acto celebrado en la madrileña plaza de Chamberí, al que han asistido unas 500 personas, y en el que también han intervenido los candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Aguado y Begoña Villacís.

Convencido de que Cs va a ser el primer partido liberal de la UE "que va a ser decisivo para configurar las mayorías en el Parlamento Europeo", ha señalado que únicamente el crecimiento de los liberales, puede ser "el revulsivo" para compensar el crecimiento de los populismos y nacionalismos.

Con una intervención centrada en atacar a estos movimientos, Rivera ha advertido de que ya están gobernando en algunos países y por eso es el momento de "conjurarse" y convencer al PP y al PSOE de que es necesario abordar reformas en Europa para que sea un proyecto atractivo. "No basta con criticar", ha dicho.

Llevado al terreno doméstico, ha insistido en que los nacionalismos no tienen otro objetivo que "romper España y sacarnos de Europa".

"Son un veneno", ha dicho, un calificativo que, ha recordado, no es suyo sino del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, poniendo el acento en que no ha sido Ciudadanos quien ha pactado durante todos estos años con "Artur Mas, Puigdemont, Torra o Arzallus".

Si los nacionalismos han llegado hasta aquí -ha añadido- es porque se les ha permitido "ser la batuta y la bisagra" en los distintos gobiernos que ha habido del PP y del PSOE.

Con el fin de cortarles el paso y evitar, entre otras cosas, que Puigdemont saque un escaño en la Eurocámara, Rivera ha llamado a llenar las urnas de papeletas naranjas el 26M, apoyando "al equipazo de la Super Bowl, de la final de la Champions" con el que concurre Ciudadanos.

Un equipo del que ha puesto en valor su compromiso y también el hecho de que aglutine a gente hasta de procedencia ideológica diversa, ha dicho, como Maite Pagazaurtundua, de UPYD, la exsocialista Soraya Rodríguez o el expopular José Ramón Bauzá.

Ante una quincena de candidatos de la lista europea ha hablado también Pagazaurtundua, quien igualmente se ha centrado en cargar contra los nacionalismos identitarios "que van de la mano del miedo".

"En estas elecciones nos jugamos sí o no a Europa, no votar no es que todo siga igual, no votar es que ese cáncer de los nacionalismos pueda paralizarnos y llevarnos al desastre", ha avisado.

De nacionalismos ha hablado igualmente Luis Garicano, el cabeza de lista europeo, quien ha advertido de que Cs no votará al próximo comisario de Justicia europeo que sea propuesto si no hay un compromiso firme por su parte de reformar la euroorden para evitar "fugas" como la de Puigdemont.

Durante el acto han proyectado el vídeo de la campaña europea en el que se ve, entre otros, a Pagazaurtundua en una exposición mirando un cuadro, a Soraya Rodríguez cocinando o a Bauzá tocando la batería y al final sale Garicano, que dice: "Con este equipo vamos a liderar las reformas que Europa necesita".

Las posibilidades de Ciudadanos en Europa, de acuerdo con el barómetro del CIS preelectoral, serían conseguir entre 8 y 9 escaños (14-16 por ciento de los votos) de los 54 que le corresponde elegir a España.

En las anteriores europeas de 2014, en las que concurrió por primera vez, Cs consiguió 2 escaños y el 3,16 por ciento de los sufragios.