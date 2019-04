Rivera insta a PP y a PSOE a pensar por qué pierden militantes y votos

El candidato de Ciudadanos, a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha pedido al PP y al PSOE que reflexionen sobre la fuga de votantes y militantes que sufren porque "cuando en una empresa pierdes clientes: o te preguntas qué has hecho mal o te pegan una patada y te echan".

Rivera se ha referido en un desayuno de Nueva Economía Fórum al último fichaje de Cs, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido, que ha causado mucho malestar en las filas del PP.

"Si yo perdiera escaños me preguntaría qué he hecho mal", ha insistido, porque en una empresa "si no rindes te echan" y ha recomendado a todos aquellos que "les molesta" que se les vayan militantes y votos que se tomen "un minuto para pensar".

Ante las críticas que ha recibido por 'pescar' en otras formaciones, el líder de Cs se ha defendido argumentando que cuando un partido "tiene las manos manchadas de corrupción o venden a los separatistas", los votantes y los afiliados tienen derecho a cambiar.

Por eso, deben pararse a reflexionar por qué en ocasiones, ha señalado, "uno conduce en dirección contraria y se cree que todos los demás "son conductores suicidas" cuando los que se están suicidando "con según qué políticas" son los que van en dirección contraria.

Se ha dirigido así al PP y al PSOE, esas formaciones "que se desinflan y no dejan de perder votantes y militantes", para decirles si se han preguntado por qué Soraya Rodríguez, Joan Mesquida o Ángel Garrido "les han abandonado".

En los mismos términos se ha manifestado la cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas, quien, en una entrevista con RNE, ha sugerido al partido que lidera Pablo Casado que haga una "reflexión interna" y que se pregunte "por qué hay tanta gente que ha militado" en sus filas pero "ya no quiere seguir haciéndolo".

"Les digo (a los populares) que la culpa de haber pactado con los nacionalistas, de la corrupción, y de ser muy conservadores en muchos aspectos que ya no tienen sentido, no es de Ciudadanos", ha subrayado la líder de la formación naranja en Cataluña, quien ha negado que Garrido se trate de "un tránsfuga" porque "es una persona que ha acabado su mandato" y que ahora decide irse "a un espacio en el que se siente más cómodo".

"Aquí quien tiene que dar explicaciones serán los partidos que se han desmoronado (en las elecciones del domingo), después de haber gobernado este país", ha considerado Arrimadas, que ha asegurado que Ciudadanos va a "dar la campanada" sumando más escaños, mientras que "otros vienen de tener 130, como el PP".