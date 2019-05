Rivera hará oposición firme pero no destructiva ante "desmanes" del Gobierno

GOBIERNO NEGOCIACIONES (Ampliación)

El líder de Cs, Albert Rivera, ha prometido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que hará una oposición firme, "pero no destructiva", ante los "desmanes" que prevé que cometerá el Ejecutivo de PSOE y Podemos, y le ha ofrecido sus parlamentarios para activar el 155 en Cataluña.,Rivera, en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa después de reunirse con Sánchez, con quien no se había entrevistado desde junio de 2017, ha asegurado que no le ha hecho f