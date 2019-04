Rivera acude a Rentería en un clima muy tenso

Alicia López

Aunque no han cesado las amenazas, caceroladas y petardos durante la hora larga que ha durado el acto electoral en la plaza de los Fueros de Rentería, Albert Rivera ha seguido hablando y desafiando con la mirada a quienes desde los balcones le gritaban e insultaban.

La caravana de Cs ha hecho parada este domingo en Rentería para cargar contra los nacionalismos y censurar la "cobardía" de quienes impiden las opiniones diferentes, pero no son capaces de condenar el terrorismo, ha acusado Rivera, en medio de un ambiente de mucha tensión.

Este acto ha sido el segundo capítulo de la iniciativa "En marcha por la libertad", que en noviembre pasado se celebró en Alsasua (Pamplona) para apoyar a la Guardia Civil y defender la españolidad de la comunidad foral, donde el recibimiento fue similar, como ha recordado Rivera.

Hoy en Rentería, cientos de manifestantes esperaban a la comitiva de Cs, apenas unos 200 militantes y simpatizantes, rodeando la plaza y solo un fuerte dispositivo de la Ertzaintza impedía que pudieran acceder al pequeño recinto reservado para el mitin electoral.

Incluso ha habido cargas policiales contra los manifestantes para despejar la zona y permitir que los asistentes al mitin pudieran abandonar el lugar sin ser agredidos.

A pesar de que le costaba mucho hacerse oír, Rivera ha aprovechado para plantear dos novedades incluidas en su programa electoral: una reforma de la ley de víctimas para sancionar penal y administrativamente a los ayuntamientos e instituciones que promuevan o amparen homenajes al terrorismo y cambios en la ley electoral para que la "diáspora" vasca a causa del terror de ETA pueda votar en las elecciones municipales y autonómicas de Euskadi.

También se ha comprometido a poner todos los medios para que se esclarezcan los 379 asesinatos de la banda armada aún por resolver, de acuerdo con los datos de la asociación de víctimas "Dignidad y Justicia".

Lazos amarillos de gran tamaño colgaban de varios edificios de la plaza y también había manifestantes que hacían ondear esteladas mientras no paraban de gritar, aunque han hecho un breve silencio cuando la eurodiputada de UPYD y víctima del terrorismo Maite Pagazaurtundua, se ha subido al escenario y ha recordado los años de su infancia en esta localidad que gobierna ahora EH Bildu y donde fueron asesinadas 19 personas.

Fichada como independiente por Cs como "número dos" de la lista europea naranja, Pagazaurtundua ha sido muy dura con quienes protestaban: "lo que no habéis aprendido todavía es la libertad de disentir. No sois antifascistas, sois matones abertzales".

"Aquí, sólo te dan la bienvenida si eres un etarra, si asesinas a alguien". "Os pensáis que son gudaris (soldados), pero son asesinos", ha alzado la voz la dirigente mientras a la plaza caían huevos, escupitajos, mecheros, monedas o botellas vacías.

También ha hablado el filósofo Fernado Savater quien ha advertido que "se va a acabar toda esa tolerancia con los intolerantes" y el cabeza de lista por Baleares al Congreso, el exdirector de la Policía y la Guardia Civil con el PSOE Joan Mesquida, quien ha dejado claro que no les van a echar de Rentería como tampoco de Cataluña.

Un mensaje en el que ha hecho también hincapié el aspirante al Gobierno al dejar claro que la formación naranja ha ido hoy a Rentería como irá a todos los pueblos de España porque no van a tirar la toalla y seguirán exigiendo "tener libertad" para expresarse en cualquier foro.

Frente a esas caceroladas que quieren acallarles, ha dicho, ellos defienden las ideas, "frente a los gritos diálogo" y frente a los privilegios "igualdad", ha recalcado abriendo paso a sus palabras: "Euskadi no es vuestro Euskadi, es de todos los vascos y los españoles, como tampoco Cataluña es de Torra y Puigdemont".

Hay que ser "cobarde" para no dejar hablar a alguien y, en cambio, no condenar el terrorismo, ha continuado Rivera, subrayando que las banderas que Cs hace ondear "son las de la libertad y no la imposición" y tras ellas -ha señalado- "está la libertad para que nos insultéis".

"Nunca nos vamos a rendir. Vamos con la libertad, vamos con la democracia, Viva el País Vasco, Gora España", ha concluido Rivera antes de abandonar el recinto bajo la custodia policial.

Esta es la única parada prevista en Euskadi durante la campaña, ya que Ciudadanos no tiene en el País Vasco ninguna expectativa electoral puesto que solo obtuvieron el 3,53 por ciento de los votos en las elecciones de 2016 y es poco más o menos lo que podrían conseguir en la cita del 28 de abril.