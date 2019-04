Revilla recurrirá sanción impuesta por Junta Electoral tras denuncia del PSOE

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, recurrirá la resolución de la Junta Electoral Provincial que le sanciona a él y a José María Mazón, candidato del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), por hablar de las obras en el puerto de Comillas una vez convocadas las elecciones generales, pero afea al PSOE, su socio en el Gobierno de Cantabria, que lo denunciara.

Revilla, que es el líder del PRC, lo ha dicho así en respuesta a preguntas de los periodistas en un acto en Santander para presentar una iniciativa de su partido relacionada con el surf.

En esta presentación, ha explicado que no les han notificado aún la resolución de la Junta Electoral Provincial que le ha multado con mil euros a él y con otros mil al candidato regionalista al Congreso José María Mazón por un acto en Comillas en el que hablaron de las obras en el puerto de esa localidad, según publica "El Diario Montañés".

"No sé qué motivos pueden alegar estos señores para meterme a mí mil euros y a este señor (en alusión a Mazón) otros mil", ha considerado Revilla, que a continuación, sobre Mazón ha señalado: "Bueno, a éste a lo mejor tiene algún tipo de explicación".

El presidente y líder regionalista ha comentado que en ese acto en Comillas a Mazón, consejero de Obras Públicas del Gobierno regional hasta que hace unas semanas dejó el cargo para ser candidato al Congreso, le preguntaron por el proyecto del puerto. "Y dijo: 'Pues ya está en marcha', o algo así, y no hubo más", ha zanjado.

Según Revilla, él no abrió "la boca". "Yo he ido ese día a Comillas y no he abierto la boca salvo para comerme un arroz con almejas, caro arroz con almejas que me ha costado mil euros", ha ironizado.

El líder del PRC ha criticado además que la denuncia a la Junta Electoral haya partido de su socio en el Ejecutivo de Cantabria, el PSOE, precisamente "ahora que el Gobierno de España todos los viernes, sin estar gobernando, saca decretos y decretos".

El presidente ha recordado que en estos días mantiene su agenda y tiene que acudir a numerosos actos y ha agregado que está pensando en callarse para que no le multen más.