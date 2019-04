Recortes Cero lleva a la JEC el trato informativo "excluyente" a su coalición

Recortes Cero-Grupo Verde ha denunciado este viernes ante la Junta Electoral Central (JEC) el trato informativo "excluyente" que, en su opinión, está recibiendo a pesar de que cuenta con la "voluntad, fuerza, programa y apoyo" que le hace merecedor de un espacio en los medios.

"Tenemos programa, tenemos apoyo... ¿Qué hay que hacer aquí, decir que se está a favor de las armas para salir en los medios?", ha censurado la candidata de esta coalición a la Presidencia del Gobierno, Nuria Suárez, a las puertas del Congreso, donde ha leído un escrito para reclamar una cobertura informativa "igual y democrática".

Ella es la única mujer que aspira a llegar a La Moncloa junto con Laura Duarte, del PACMA, con la diferencia de que Recortes Cero se presenta en todas las circunscripciones y lo hace además con 52 mujeres como cabezas de lista en cada una de ellas.

La coalición, que propone "la redistribución de la riqueza" y la defensa de "la unidad desde la pluralidad de las diferentes nacionalidades y regiones de nuestro país desde un proyecto progresista", cuenta además con una "alternativa factible" de Gobierno que justifica su presencia en los medios.

Así se lo ha hecho saber en una reunión mantenida esta mañana con los Consejos de Informativos de RTVE, a los que han mostrado su disconformidad por su trato "excluyente" y basado "arbitrariamente en una posible interpretación de los sondeos electorales".

Su aspiración, ha añadido Suárez, es poder entrar en el Congreso porque su proyecto -avalado por personalidades como el director de cine Fernando Colomo, candidato al Senado por Madrid; el escritor Juan José Millás; el diseñador Javier Mariscal; la actriz Julieta Serrano o el pintor Antonio López- está "a la altura".

"No vamos a parar: tenemos claro que merecemos ese espacio y tenemos la voluntad clara de luchar cada hora de esta campaña, cada minuto, por tener espacio y hacer llegar nuestra voz a la ciudadanía", ha resaltado.

Eso es "democracia y pluralidad", ha añadido a Efe Violeta Tercedor, cabeza de lista por Granada, quien ha explicado que son una de las cinco candidaturas que se presentan por todas las circunscripciones y han ido sumando apoyos; "entendemos que no tenemos fuerza parlamentaria y no es lo mismo, pero lo que no puede ser es que no aparezcamos", ha criticado.

De esta forma, Recortes Cero-Grupo Verde confía en crear un frente "amplio y unido" para acabar "con esta situación" y pueda, como ha venido ocurriendo desde 2014 cuando se formó la coalición, abrirse paso y "sumar votos", ha expuesto Pastora Fernández, candidata de Recortes Cero por Pontevedra.