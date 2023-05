Rajoy se da un baño de masas en Pontevedra, ciudad donde fue designado "persona non grata"

Ana Martínez

A Mariano Rajoy le dijeron este sábado en Pontevedra que estaba "hecho un chaval" y él mismo, sentado en la Praza da Estrela en una silla al aire libre junto al candidato Rafa Domínguez, bromeó con que se siente "en plena forma" y tiene "un gran futuro político por delante"

El hoy presidente de honor del PPdeG fue nombrado en 2016 "persona non grata" en Pontevedra, declaración auspiciada por BNG y PSOE, a la que hoy ha respondido con un baño de masas, con saludos y selfis eternos, y con un picoteo en el que hubo tortilla, calamares, pulpo y bebidas por doquier.

Domínguez le prometió que si el 28M se hace con el bastón de mando, le retirará ese nombramiento "injusto, ilegal y que no representa" a la ciudad del Lérez, algo en lo que abundó Pepa Pardo, concejala 'popular', al indicar que "de no grato no tiene nada porque es muy querido" en la que es su casa.

El repudio municipal de la urbe en la que Rajoy comenzó su carrera política como edil le llegó por la prórroga otorgada por su Ejecutivo en funciones a la pastera Ence para mantener su fábrica de celulosas en Lourizán.

Si a Pontevedra ya no viaja tanto Rajoy en la actualidad es porque vendieron todas las propiedades que tenían, como desveló él mismo a una de las personas que le pidió una fotografía. Nada tiene que ver esa repulsa.

"Sólo quedamos Enrique y yo", le explicó a su interlocutor en alusión a su hermano pequeño. Luis y Mercedes fallecieron. Es por eso que se desprendieron de lo que tenían en Pontevedra.

Con todo, Mariano Rajoy reivindicó sus orígenes y por supuesto su trayectoria política. En su discurso hubo clave local, y, cómo no, nacional, pero en ambas ha defendido el expresidente del Gobierno al PP como un partido con vocación de permanencia.

Que "nosotros no somos bisagristas", "el PP no es un partido para un cuarto de hora" y los 'populares' no serían capaces de impulsar leyes "ridículas, grotescas y absurdas" o directamente "disparates" como ha tildado a la del sólo sí es sí han sido apenas algunas de sus reflexiones.

Mariano Rajoy entregó una docena de distinciones a afiliados. Uno de ellos le mostró una foto tomada con él hace tres décadas.

Antes de este acto, en un paseo de 45 minutos repartió saludos y abrazos. Y, en Vigo, parada previa a Pontevedra, hizo lo propio.

La mañana ya la empezó movida, aunque con una caminata de las que le gustan. Fue en Vilanova de Arousa (Pontevedra). Estuvo acompañado por el presidente del Puerto de Marín, José Benito Suárez, marido de Ana Pastor, que tampoco lo dejó solo en Pontevedra, donde, terminado el mitin, charlaron de forma distendida con las personas allí presentes.

Mariano Rajoy, en un guiño irónico, dejó un mensaje a navegantes. Los actuales alcaldes de Santiago (Xosé Sanchez Bugallo), Vigo (Abel Caballero) y Pontevedra (Miguel Anxo Fernández Lores) tienen todos y cada uno menos edad que él.

Rajoy hizo 68 el pasado 27 de marzo, Caballero tiene 76, Bugallo 69 y Lores 68, pero cumple uno más el próximo 7 de junio.