Cs ve que el CIS "no tiene ni pies ni cabeza" y afea al PSOE su uso electoral

ELECCIONES CIS

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha criticado al PSOE que vuelva a iniciar una campaña electoral "no con la pegada de carteles, sino con la encuesta de Tezanos" y ha dicho que este sondeo preelectoral del CIS "no tiene ni pies ni cabeza".,Con estas palabras, Villegas ha cargado contra la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que está realizada -ha apuntado- antes de las generales del 28 de abril y, por tanto, no refleja la tendencia