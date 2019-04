Puigdemont apela a votar a JxCat porque es la fuerza que quieren "apartar"

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha pedido a los indecisos que eviten dividir el voto soberanista y les ha animado a apostar por JxCat, porque según ha dicho es la candidatura que quieren "apartar" desde el Estado y a la que no quieren ver "ni en pintura" en el Congreso de los Diputados.

Puigdemont ha lanzado este mensaje a través de un vídeo grabado que se ha emitido durante el mitin celebrado este jueves en la Llotja de Lleida, el día en que se ha conocido que PP y Ciudadanos han pedido a la Junta Electoral Central que no autorice la candidatura del expresident a las elecciones europeas.

Ha grabado el vídeo antes de conocer la noticia, pero ha subrayado que las elecciones del domingo van "de 1 de octubre y de cómo de fuerte puede ser la voz del 1-O en el Congreso y el Senado. Y, dicho claramente, si hay alguna cosa que quieren apartar somos a nosotros, JxCat".

"Si hay alguna cosa que les obsesiona especialmente" en el Estado, que no querrían ver "ni en pintura" y que querrían "fuera del arco parlamentario es JxCat", ha incidido.

Así que no hay que "distraerse", ha remarcado Puigdemont, que ha defendido que las papeletas de JxCat son "votos que no se pueden doblegar, que no se pueden confiscar, que no se pueden poner debajo de la alfombra ni enviar a juicio".

En este contexto, ha advertido a aquellos indecisos que estén sopesando "poner los huevos en todas las cestas", para repartir el voto entre las diferentes candidaturas independentistas, de que el próximo domingo JxCat necesita un "gran resultado" para poder enviar un mensaje "claro" al Estado.

En el mitin también ha intervenido el expresident Artur Mas, que también ha querido lanzar un mensaje a los electores soberanistas que pueden tener alguna "confusión" a tres días de las elecciones.

Mas se ha dirigido a los que votaron a JxSí -la alianza entre CDC y ERC de las elecciones catalanes de 2015- y les ha recalcado que "JxCat es lo que más se parece" a aquella experiencia que generó "la primera mayoría absoluta" del independentismo en el Parlament.

Por su parte, la número dos de JxCat por Barcelona, Laura Borràs, ha explicado que su candidatura presentará alegaciones ante la JEC para defenderse de los recursos de Cs y PP contra Puigdemont.

Pero ha subrayado que "el recurso más incontestable es llenar las urnas con los votos de la lista de Puigdemont, porque nosotros somos la gente del presidente Puigdemont".

En este sentido, ha apelado a los independentistas que barajan un voto diferenciado en generales, europeas y municipales a que apuesten en todas ellas por ser "altavoces" de Puigdemont, ya que es el "enemigo público número uno de España", ha añadido.