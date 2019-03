PSOE: La decisión de Torra con el lazo blanco es una "tomadura de pelo"

El secretario general del grupo del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha asegurado este jueves que la sustitución del lazo amarillo en la fachada de la Generalitat por otro de color blanco con una franja roja es "una tomadura de pelo", y por ello, ha tildado la situación de "sainete independentista".

Así se ha expresado el diputado socialista e integrante ahora de la Diputación Permanente de la Cámara Baja, el órgano que gobierna el Congreso tras la disolución de la misma por el decreto de convocatoria electoral.

Simancas ha añadido a los medios que el presidente de la Generalitat "está degradando la sociedad catalana hasta límites insoportables" y ha expresado su confianza en que este "sainete independentista" culmine con un nulo respaldo electoral en los comicios del 28 de abril.

Tras recordar que no se pueden lucir en fachadas de edificios públicos mensajes "partidistas" durante un periodo electoral como el actual, el PSOE ha pedido a Torra que "cumpla con la ley y quite los símbolos de una vez"; ha añadido que los colocados esta mañana "no acatan" la Ley Electoral.

El diputado ha destacado, asimismo, que el Gobierno está colaborando con la Junta Electoral mediante el envío de documentación a través de su Delegación en Cataluña.

Este jueves la Junta ha pedido a la propia Delegación que le informe antes de las 16.00 horas sobre la situación y visibilidad de los nuevos símbolos y mensajes en los edificios públicos catalanes.

El órgano que vela por el cumplimiento de la ley electoral se reunirá esta tarde a las 17.00 horas para tomar una decisión sobre los lazos blancos, y Simancas espera que "a partir de ese momento actúe con contundencia" porque "ya está bien de tomaduras de pelo".

Asimismo, ha criticado que el president pretenda "alimentar los problemas para seguir alimentando el rédito electoral" mientras sigue sin atender problemas económicos y sociales de los ciudadanos catalanes.