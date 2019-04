PP propone plan de choque para menas basado en el retorno a países de origen

El programa del PP para las elecciones generales del 28 de abril propone la puesta en marcha de un plan de choque para afrontar el problema de los menores extranjeros no acompañados (menas) dirigido a la protección de este colectivo "para que se garantice el retorno o la devolución a los países de origen".

En rueda de prensa, la secretaria de Inmigración del PP a nivel nacional, Sofía Acedo, ha defendido que se lleve a cabo este retorno de los menas aplicando el Acuerdo de Readmisión entre España y Marruecos y se trabaje en el seno de las familias para equiparar el tratamiento que se da a los menores nacionales y a los extranjeros.

"No es lógico que lo que nosotros queremos y la legislación regula para nuestros hijos y nuestros menores no lo queramos para los menores extranjeros", ha afirmado Acedo al recordar que en España, para retirar a los menores del seno familiar, no se puede ponderar la cuestión socioeconómica.

En palabras de la dirigente popular, defender este tratamiento desigual de los menores nacionales y los extranjeros supone caer en "un discurso demagogo" y "la hipocresía típica que impregna cuestiones que son tan sumamente delicadas" como es la de "la inmigración precoz" que protagonizan los menas.

Este plan de choque para los menas es una de las cuatro medidas más importantes que recoge el programa electoral del PP en materia de inmigración, junto con la implantación de un plan especial contra la inmigración irregular que contemple un incremento de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para las fronteras de Melilla y Ceuta y las costas de Andalucía.

También la creación de un fondo de contingencia del Estado para apoyar a las comunidades autónomas y ayuntamientos de aquellos lugares que soportan la presión migratoria en primera instancia, y la adaptación del Código Civil a las especificidades de Melilla y Ceuta para endurecer los requisitos de acceso a la nacionalidad de extranjeros por origen o residencia.