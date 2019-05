El procés y los diputados presos se imponen en el debate a nueve de RTVE

El procés y la situación de los diputados presos se ha impuesto en el debate a nueve, organizado por RTVE, con los candidatos al Parlamento Europeo y ha supuesto un enfrentamiento entre los independentistas, Cs y Vox pero también con el PP que ha asegurado que los socialistas "sacarán a Junqueras de la cárcel".

El debate, que ha reunido a candidatos de los nueve principales partidos (PP, PSOE, Unidas Podemos, Cs, JxCAT, ERC, PNV, Compromís y Vox), ha abordado también la migración o la armonización fiscal pero ha recalado reiteradamente en el tema de los nacionalismos y en los reproches a los socialistas de PP y Cs, que han acusado al Gobierno en funciones de estar "atado de pies y manos" por el independentismo catalán.

Además, los candidatos han entrado en un rifirrafe sobre qué es la extrema derecha ya que mientras el candidato de Compromís Jordi Sebastiá ha planteado "aislar" a partidos como Vox, los candidatos de Cs, PP y Vox, Luis Garicano, Dolors Montserrat y Jorge Buxadé han entendido que la auténtica extrema derecha radica en el independentismo catalán que busca "debilitar" el Estado español.

Con poco éxito, el candidato socialista Josep Borrell ha intentado reconducir el debate hacia otros asuntos y ha recordado, por ejemplo, que Europa no tiene competencias en política social "y hay que dárselas" porque si no el Estado social se va a venir abajo "las retribuciones de los trabajadores bajarán, no habrá demanda y la economía se va a debilitar".

Salvo las coincidencias en armonización fiscal y cambio climático, los candidatos han vuelto una y otra vez al tema de los políticos presos y tanto el candidato de Lliures per Europa Gorka Knör (JxCat) como Jordi Solé, de Ahora Repúblicas, de ERC, han reiterado que el conflicto catalán no se puede solucionar a base de "represión y tribunales porque es antieuropeo".

Mientras, la candidata del PP Dolors Montserrat ha acusado a los separatistas de ser una "anomalía democrática", reproche que ha extendido al ministro en funciones Josep Borrell por "flirtear" con los independentistas que "al final van a mantener en La Moncloa a Sánchez".

Montserrat también ha sacado a colación la reforma de la euroorden para que incluya el delito de rebelión y ha criticado a Vox de "veletas", por decantarse por abandonar el acuerdo marco.

Aunque el debate ha intentado entrar en propuestas de política comercial acabó derivando en si las empresas se fueron de Cataluña por presiones de Gobierno, algo que fue radicalmente descartado por Borrell.

Además, el PP ha pedido el cierre definitivo de las denominadas embajadas catalanas, que Borrell ha reconocido que "le molestan".

Por su parte, La candidata del PNV Izaskun Bilbao también se ha pronunciado sobre los nacionalismos y ha puesto de ejemplo el modelo vasco.

Bilbao ha apostado por una Europa social y federal, que dé respuestas al empleo, a la deuda pública y al fracaso escolar.

Sobre migración, el candidato de Vox Jorge Buxadé ha asegurado que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) "que recogen a los pobres que se encuentran en Libia" colaboran con las mafias en el tráfico de seres humanos, lo que ha sido tildado de "xenófobo" por parte de la candidata de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop.

Para la candidata de Unidas Podemos, las palabras de Vox "criminalizan" a las ONG al identificarlas con las mafias y ha recordado que el Consejo Europeo señala los discursos xenófobos como objeto de infracción.

Sobre migración, Borrell se ha referido al acuerdo de Turquía que ha permitido que la Unión Europea financie la educación y la sanidad de cuatro millones de refugiados sirios en territorio turco.

"El acuerdo turco fue una solución para detener una hemorragia de emigrantes que Europa no estaba en condiciones de asumir", ha dicho.

El debate, conducido por el periodista Xabier Fortes, se ha emitido por TVE, RNE, Canal 24 horas y el canal internacional a través de RTVE.es.