PNV no cree a Rivera sobre pactar con el PSOE: Lo que quiere es tocar poder

El portavoz del PNV en el Congreso y cabeza de lista por Bizkaia, Aitor Esteban, ha asegurado que no cree a Albert Rivera cuando asegura que no pactará con el PSOE, porque "lo que quiere es tocar poder" y la experiencia ha demostrado que al líder de Ciudadanos "no le cuesta" hacer lo contrario de lo que dice.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao para analizar el primer debate electoral entre los cuatro principales candidatos, Esteban ha considerado que, "sin duda, es posible" un futuro gobierno entre el PSOE y Ciudadanos aunque Rivera insista en que no pactará con Pedro Sánchez.

"A Rivera no es que no le crea, es que le he visto tantas veces decir una cosa y al día siguiente hacer la contraria, incluso en votaciones" en las que había anunciado su posición, que ya no otorga credibilidad a sus palabras, ha señalado.

El diputado del PNV ha sostenido que tras las elecciones "habrá muchas presiones" para un acuerdo entre los socialistas y Ciudadanos desde "el mundo empresarial" y también desde sectores de ambos partidos, y "lo que quiere Rivera es tocar poder".

Por ello, ha advertido de que ahora, que "parece que el tripartito de la derecha, que en Euskadi es absolutamente irrelevante, pierde fuerzas" para sumar mayoría, el riesgo para el País Vasco reside en un Ejecutivo del PSOE con Ciudadanos, "que por si no lo conocían, ayer se vio su lenguaje" hacia Euskadi.

En este sentido, se ha dirigido a los votantes del PSE-EE para decirles que los diputados vascos socialistas acatarán la disciplina y apoyarán un Gobierno de Sánchez con Rivera sin pensar en los intereses del País Vasco.

En cuanto a la declaración de Pablo Casado aseverando que no pactará con el PNV, Esteban ha considerado que "no hacía falta que lo dijera" porque ya lleva toda la campaña atacando al autogobierno vasco.

"Con su discurso y amenazas es imposible llegar en la vida a un acuerdo con nosotros. Le creo porque sé que piensa así y no hay ninguna posibilidad de acuerdos; lo que se dice en campaña nosotros nos lo tomamos en serio", ha añadido.

Esteban ha criticado que en el debate "esos cuatro candidatos" utilizaron Euskadi "como arma arrojadiza entre ellos" sin abordar sus problemas.

Además, ha apuntado que el "tono" de los cuatro fue "más de un 'no, no, no' que de buscar puntos de encuentro y soluciones. Es una política con la que no comulgamos en el PNV pero que se ha instalado, para durar bastante tiempo, en el Estado".