La participación de Junqueras en el debate de TV3, en manos de Soto del Real

La Junta Electoral Provincial de Barcelona no se ha opuesto a que el candidato de ERC a las europeas Oriol Junqueras participe por videoconferencia en el debate de TV3 de este martes y ha dejado la decisión en manos de la cárcel de Soto del Real (Madrid), que deberá determinar si es posible.

En un escrito, la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha resuelto este lunes sobre la participación en ese debate por un lado de Junqueras, desde la cárcel, y del candidato europeo JxCat Antoni Comín, desde Bélgica, ambos a través de videoconferencia, tras la queja presentada por Ciudadanos y PP.

Con un voto particular discrepante de un vocal, la Junta ha acordado que "no puede prohibirse la participación en el debate por vía telemática, si bien deberán extremarse las cautelas para que esa circunstancia no comporte ventajas para ninguno de los candidatos".

Aunque en el caso de Junqueras, la Junta alerta de que el centro penitenciario, Soto del Real (Madrid), "ha informado que resultaría gravemente perturbador, y requeriría una importante modificación de las normas internas, su participación en el debate".

En todo caso, la Junta remarca que su tarea es responder a la queja de Ciudadanos y PP y que la rechaza, "sin perjuicio de lo que pueda plantear o solicitar el centro penitenciario".

Tras esta resolución, el expresidente catalán y cabeza de lista de JxCat en las europeas, Carles Puigdemont, ha asegurado este lunes que intervendrá en el debate de candidatos europeos de TV3, en el lugar de Antoni Comín, si Oriol Junqueras participa desde la cárcel de Soto del Real.

En Twitter, Puigdemont ha afirmado que, mientras no autorizaban a Junqueras para el debate, no tenían claro desde la candidatura si tenía que intervenir él por videoconferencia desde Bélgica, pues "no sería justo" ya que supondría una "ventaja fruto de la represión".

Pero, tras el pronunciamiento de la Junta Electoral Provincial, Puigdemont ha afirmado que si Junqueras finalmente participa él también lo hará: "Y me hace mucha emoción estar con él. No nos dividirán", ha añadido.