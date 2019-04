Pablo Montesinos, el periodista echado a político

El periodista Pablo Montesinos, dedicado a la actualidad política del PP desde 2008 en un medio digital y tertuliano habitual de televisión, es, desde hace poco más de un mes, el cabeza de lista del PP al Congreso por Málaga, una propuesta que recibió del presidente del partido, Pablo Casado, y por la que el informador almeriense de 33 años se ha lanzado a la carrera política.

Montesinos, que pasó parte de su infancia en Ronda (Málaga) y su adolescencia en un barrio de Málaga, ha reconocido en una entrevista con Efe que si ha dado "el salto a la vida política" es porque cree que "España está en un momento muy delicado" en el que el proyecto del líder popular, Pablo Casado, "es el mejor".

Ha asegurado que pasar de ser "fuentes" en el PP a "compañeros de partido" es un cambio importante que retrata en la anécdota de su primer "canutazo" como político en el que, al ir al encuentro de sus compañeros periodistas, lo recibieron "con el micrófono encendido", momento en el que se dio cuenta de que "la cosa ha cambiado y de forma importante".

"Me voy haciendo en el día a día; es un poco extraño en cuanto a los que antes eran mis fuentes de información y ahora son mis compañeros de siglas", ha reconocido entre risas Montesinos, que ha advertido que ahora se va a "enterar de lo que es la política".

Ha confesado que, aunque tras la reunión con Pablo Casado le pidieron discreción, su confidencialidad "duró apenas unas horas" porque "al día siguiente ya la mayoría de los periodistas que cubren la información del PP sabían que iba a ser candidato", un secreto que Montesinos les pidió que guardasen "hasta el final".

En la conversación con Efe se le cuestiona qué le preguntaría a Pedro Sánchez y él responde que le gustaría saber si en la próxima legislatura descarta o no seguir en el Palacio de La Moncloa "de la mano de los independentistas y Bildu".

Precisa, no obstante, que no se le podría hacer preguntas porque Sánchez "no comparece en rueda de prensa".

Al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, Montesinos le preguntaría si va a cumplir su palabra y no va a pactar con el PSOE porque, afirma, "la hemeroteca es la que es".

Respecto al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, le gustaría saber "si rectifica cuando dijo que en España hay presos políticos" y si éste "es un Estado de derecho garantista" y no "una república bananera".

Sobre Santiago Abascal, de Vox, Montesinos se queda en silencio unos instantes y pide pensarlo, tras lo que resuelve que le preguntaría "si va a anteponer, en las posibles negociaciones que tengan que surgir tras las próximas elecciones generales, el interés general por encima de eslóganes" y consignas partidistas.

El candidato popular ha reconocido que, aunque está recorriendo toda la provincia de Málaga con el partido, mucha gente le sigue identificando como "el chico de la tele que ahora es número uno por Málaga", y relata que esas personas le han pedido que no cambie respecto al Montesinos de las tertulias "en forma y fondo", ya que les gusta su "tono sosegado" de televisión.

Ha reconocido que "no hay día que no eche de menos" su faceta de periodista porque piensa que "el periodismo es base y pilar de la democracia y de la libertad", por lo que ha llamado a realizar "una labor entre todos para diferenciar la información de lo que es propaganda", como las noticias falsas que se transmiten a diario por redes sociales.

"Yo no sé si me van a regañar por esto pero las encuestas internas del PP son más positivas, tanto en Málaga como a nivel nacional", ha confesado Montesinos al ser preguntado por los sondeos que ofrecen datos poco favorables para su formación, y ha añadido que su receta es "trabajar, trabajar y trabajar" en un programa "claro" de Gobierno.

Montesinos ha admitido que cree "difícil" que la próxima legislatura sea de consensos aunque reconoce que lo va a intentar desde su escaño ya que es "un convencido de que en los temas de Estado las fuerzas políticas tienen que hablar y tienen que negociar" como en temas educativos o "por la situación que atraviesa Cataluña".

El candidato del PP busca en los comicios del día 28 el voto para atravesar el umbral del pasillo de la Cámara Baja, en la que ha compartido años de trabajo junto a amigos periodistas, entrar en el hemiciclo y ocupar un escaño como diputado por Málaga junto a sus antiguas fuentes, ahora compañeros de partido.