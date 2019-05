Otegi: El PNV hipoteca el proyecto nacional al buscar votos de PP, PSE y Cs

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado este viernes al PNV de "hipotecar el proyecto nacional" al hacer una campaña contra la izquierda abertzale con la que busca lograr votos del PP, el PSE y Ciudadanos.

El líder independentista ha intervenido en un acto electoral de EH Bildu en Azpeitia junto con el candidato a diputado general de Gipuzkoa, Juan Karlos Izagirre, y la aspirante a la Alcaldía de esta localidad, Nagore Alkorta.

El dirigente de EH Bildu ha censurado que el PNV esté "insultando" y "embarrando el terreno" de la campaña electoral, pero no para "buscar votos abertzales", sino para atraer apoyos del votantes del PP, el PSOE y Ciudadanos. "Es legítimo, pero también es sucio", ha dicho Otegi, quien ha insistido que "para obtener esos votos, hay que renunciar al proyecto nacional".

"Nosotros no nos equivocamos de adversario. Ortuzar y Egibar parece que han tomado el testigo de Casado y Rivera y se dedican a diario a atacarnos y a insultarnos. No es nuestro estilo y no vamos a caer en eso", ha advertido.

Otegi ha asegurado que Euskadi se encuentra en los albores de una nueva etapa, basada en valores que defiende la izquierda abertzale desde hace décadas y que ahora son "hegemómicos", como la igualdad, la defensa del medio ambiente, el feminismo, la reivindicación del derecho a decidir y la reclamación de la puesta en libertad de los presos de ETA.

"Las cosas están cambiando en Euskal Herria, estamos a las puertas de un ciclo histórico en el que la izquierda independentista va a asumir el liderazgo, sin ninguna duda", ha proclamado el líder abertzale.

Otegi ha subrayado que "Gipuzkoa vota mayoritariamente abertzale y progresista", lo que significa que los ciudadanos de este territorio desean que las fuerzas nacionalistas "trabajen de manera conjunta".

"Que EH Bildu sea la primera fuerza estas elecciones es la única garantía de que habrá trabajo en común entre abertzales y que se implementarán políticas públicas progresistas. Si no se produce esa circunstancia, Gipuzkoa seguirá en la bicicleta estática de la mano del PNV y el PSE", ha alertado

Ha defendido la consecución de nuevos acuerdos en Gipuzkoa, "que reflejen la pluralidad del territorio" y que "contemplen la voluntad, los deseos y las aspiraciones de los guipuzcoanos", aunque ha insistido en que para lograrlo "es necesario que la izquierda independentista gane las elecciones".