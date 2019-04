Otegi: Hay que votar a EH Bildu porque no nos quieren en Madrid

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha dicho este jueves que hay que votar a la coalición independentista en las elecciones del 28 de abril porque no les quieren en las Cortes y van a tratar de impedirlo.

"Van a hacer todo lo posible por que no estemos ¿Qué más razón hace falta para estar allí?", ha subrayado el líder abertzale en un acto celebrado en el Palacio Miramar de San Sebastián, en el que ha estado acompañado por candidatos de EH Bildu a los comicios generales, forales y municipales.

Otegi ha dicho que su formación estará en el Congreso y el Senado "de manera transitoria", ya que su vocación "no es permanecer en Madrid permanentemente".

"Vamos a ir para algún día no ir porque habremos construido la república vasca, la república de iguales. Pero estaremos en Madrid porque nos vota la gente, porque quieren que estemos. Ellos probablemente no estarán porque aquí no les vota ni Dios", ha ironizado el dirigente independentista.

Otra de las razones por las que ha reclamado el voto para EH Bildu es porque en las instituciones en las que ha gobernado, en algunas "durante muchos años", ha contabilizado "cero casos de corrupción" y "eso es un honor".

"Hemos demostrado una honradez y una anticorrupción que es para que nos sintamos orgullosos", ha enfatizado.

Ha resaltado que EH Bildu también ha demostrado que pone los intereses generales por encima de los propios, como ocurrió, según ha recordado, tras las elecciones municipales de 2015 cuando decidió apoyar al PNV para que se hiciera con la Alcaldía de Vitoria pese a que tenía la "legitimidad" de haberla reclamado para sí por ser la segunda fuerza más votada.

"Eso no lo haría el PNV. Nosotros les apoyamos para desalojar a Maroto y ellos pactaron con la cuarta fuerza. Dicen que hay que parar a la derecha, nosotros ya lo hemos hecho", ha apostillado.

La "gran ventaja" de EH Bildu es que "siempre cumple" y "nunca miente", ha recalcado Otegi, que también ha alardeado de estar poniendo "muy nerviosos" a los partidos de la derecha con su estrategia de "sumar con catalanes y gallegos".

Cree que han "leído perfectamente" esa estrategia y es por esa razón por la que cree que promoverán una reforma de la ley electoral o por la que establecerán nuevas fórmulas para acceder a la condición de diputado o senador.

Otegi ha manifestado además que en su formación tenían "claro" que "el autoritarismo había venido para quedarse" y que además "iba a ir creciendo". "También en el Estado español", el cual lo utiliza, en su opinión, como "una constante para hacer frente a las crisis de régimen que tiene".