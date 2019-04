Otegi: El día 28 hay que amargar la noche a todos los fascistas

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha emplazado a "amargar la noche a todos los fascistas del Estado español" en las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Otegi ha participado esta tarde en Vitoria en un acto previo a la apertura oficial de la campaña electoral a los comicios a las Cortes Generales, en el que también ya participado el cabeza de lista al Congreso por Álava, Iñaki Ruiz de Pinedo.

El líder de la coalición abertzale ha advertido de que en estos comicios "están en juego los valores" ya que "la ultraderecha, el trifachito" está en plena "contraofensiva para "imponer", ha dicho, la misoginia ante el feminismo, el 155 ante la autodeterminación, la explotación ante la igualdad y la imposición ante los derechos de los pueblos.

Esos son los valores que "comparten" PP, Ciudadanos y Vox "además de los toros y la caza", ha afirmado Otegi, que ha considerado que el hecho de que EH Bildu esté "todo el día en su boca indica -ha dicho- que estamos en el buen camino".

Ha avanzado que EH Bildu quiere ser decisivo con sus votos en las Cortes Generales, aunque no piensan "regalarlos". Ha matizado no obstante que sí desalojarían "gratis" a la derecha como ya hicieron en 2015 en el Ayuntamiento de Vitoria, donde EH Bildu apoyó al candidato del PNV para que Javier Maroto (PP) no repitiera mandato pese a ser el más votado.

"Nuestros votos van a ser muy útiles en muchas cosas" y servirán para poner en la agenda tres cuestiones: autodeterminación, presos y políticas sociales, ha explicado.

Para lograr ser determinantes es necesario actuar con "la madurez suficiente" y "no caer ni en las provocaciones" de la derecha. EH Bildu "no tiene que entrar al barro del insulto", sino "centrar el debate en los valores", ha recalcado.

Otegi ha llamado a dar cauce el 28 de abril a la "nueva ola" que está surgiendo en Euskadi y que está basada en valores como el feminismo, el republicanismo, independentismo y la defensa del euskera.