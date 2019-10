Ortuzar pide un grupo fuerte para hacer frente a la amenaza de centralización

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha apelado a la necesidad de que su partido tenga un grupo fuerte en el Congreso para hacer frente a los "nubarrones" de la centralización del Estado y las amenazas al autogobierno vasco.

El PNV ha presentado este martes a sus candidatos para las elecciones generales del 10 de noviembre, los mismos que en el pasado 28 de abril, que han posado con camisetas y remos junto a una trainera en el muelle Ramón de la Sota, el empresario millonario que en 1918 se convirtió en el primer diputado del PNV en el Congreso.

Así, los cabezas de lista son Aitor Esteban (Bizkaia), Mikel Legarda (Álava) y Joseba Agirretxea (Gipuzkoa).

"Necesitamos un grupo fuerte que haga frente a las amenazas al autogobierno, se acercan nubarrones que crecen en cada encuesta porque a algún aprendiz de brujo -ha dicho en referencia a Pedro Sánchez- se le ha ido la mano con la alquimia electoral y está a punto de quemarse".

El diputado y cabeza de lista por Bizkaia, Aitor Esteban, ha coincidido en que vienen "tiempos complicados, de centralización y no hay más que ver los discursos de los partidos del Estado, incluido el socialista, donde Sánchez niega que haya un conflicto político en Cataluña y solo habla de conflicto de convivencia".

Pese a esas críticas, Esteban ha asegurado que uno de los tres objetivos del PNV en la próxima legislatura será propiciar la estabilidad institucional en España porque para hacer frente a los problemas económicos y a los políticos, incluido el territorial, es necesario tener un interlocutor.

Los otros dos objetivos, según ha explicado, son la "defensa de Euskadi y del autogobierno" vasco y tener "interlocución" con la instituciones del Estado.

En su opinión, para defender el autogobierno vasco en el Congreso es necesario tener "una voz propia no dirigida desde Madrid", pero también "conocer los arrecifes de Madrid para poder ser influyente y evitar los escollos".

"No se trata de chillar mucho e ir a mucha velocidad porque si no se conocen los escollos no vas a llegar a buen puerto", ha continuado con el símil marinero.

El diputado se ha vuelto a quejar de la menor presencia del PNV respecto a los partidos estatales en entrevistas y debates de los medios de comunicación privados. "Nos toca remar sin la ayuda del motor que tienen otros", ha lamentado.

Ortuzar ha destacado que el PNV va a "aportar un poco de cordura, de sensatez y de fundamento a esta nueva campaña" ante el "ruido y estruendo de la política española".

"Nos llaman en Madrid grupo vasco porque somos los que siempre defendemos Euskadi y porque somos los únicos capaces de condicionar la política estatal en favor de Euskadi. Es una realidad, somo los únicos que miramos para Euskadi y no hacemos alianzas raras", ha añadido.

Ortuzar ha insistido en que "cuando el PNV es influyente en Madrid, a Euskadi le va bien. Por eso es tan importante consolidar un grupo vasco fuerte en Madrid".