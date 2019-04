Ortuzar: "El debate dejó claro que los vascos les importamos un carajo"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha opinado este martes que el debate de anoche entre los aspirantes del PSOE, PP, Cs y Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno dejó "claro" que "Euskadi y los vascos" les importan "un carajo" y que "ninguno de ellos es de fiar".

Ortuzar ha hecho esta reflexión durante un acto electoral celebrado en San Sebastián con los candidatos de su partido a las Cortes Generales Joseba Agirretxea y Maribel Vaquero, y el aspirante a la Alcaldía donostiarra, Eneko Goia, y en el que también ha tomado parte el lehendakari, Iñigo Urkullu.

"Los votos vascos indecisos ya no tienen que esperar más para tomar su opción. Esos cuatro partidos no valen para representar a Euskadi en el Congreso y en el Senado. Son votos para sus juegos de tronos en la Moncloa, no para defender los intereses del pueblo vasco en Madrid", ha dicho Ortuzar durante su intervención.

"Si ellos están fuertes, Euskadi será débil en Madrid. Si el PNV está fuerte, Euskadi estará protegida en Madrid. Si el PNV es decisivo, Euskadi estará a salvo de las tres derechas o de la coalición centralista PSOE-Ciudadanos", ha recalcado, antes de subrayar que "sólo un Partido Nacionalista con influencia en Madrid, puede defender los intereses de Euskadi".

A su juicio, durante el debate de anoche "se jugó con una baraja de cartas marcadas" porque cuando se habló del PNV y de otros partidos vascos y se citó nombres de pueblos vascos "siempre" fue "para mal".

"Para excluirnos, para manipular nuestra imagen", ha comentado Ortuzar, quien ha lamentado que su partido no haya podido participar en el debate para defenderse o explicar su "punto de vista".

El líder del PNV ha opinado que eso supone jugar con "cartas marcadas, al tiempo que ha criticado a los cuatro contendientes por "jugar de farol".

"Pablo Casado (PP) parecía 'Piolín' después de la campaña bronquísima que ha hecho; Pablo Iglesias (Unidas Podemos), iba de padre de la Constitución cuando todavía hace pocos meses quería quemar el régimen del 78; Albert Rivera (Cs), pidiendo a los demás que fueran modernos, cuando él, que iba de liberal, ha abrazado la derecha más rancia; y Pedro Sánchez (PSOE), también 'postureando': mucho diálogo con progresistas y nacionalistas, pero silencio a la pregunta de si va a pactar con Ciudadanos. Silencio sepulcral y preocupante", ha descrito.

Tras alertar "del riesgo de pacto PSOE-Ciudadanos", ha dicho que aunque "las tres 'derechas' se desinflan en las encuestas", su "éxito o fracaso" no está en juego en Euskadi, donde "van a ser residuales" y "el gran peligro" puede ser, a su entender, "la pareja Sánchez-Rivera".

Por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha llamado a realizar una "defensa férrea del autogobierno vasco" y del Concierto Económico ante quienes hablan de "privilegios y cuponazos", además de proponer "un nuevo modelo de Estado", frente a "los partidos que, de manera contraria a la Constitución, impondrían el "artículo 155".