Moreno está dispuesto a asumir el trasvase en Huelva si Sánchez no lo hace

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha emplazado al Gobierno que dirige Pedro Sánchez a hacer ya las obras del trasvase del Tinto, Piedras y Odiel y le ha retado a que le ceda las competencias al Gobierno andaluz de todo lo que "no sea capaz de hacer".

"Reto al PSOE a que todo lo que no sea capaz de hacer que nos ceda la responsabilidad y las competencias y las asumiremos nosotros, es una carga más de las muchas que tenemos, pero estamos dispuestos incluso a asumir lo que no nos corresponde en beneficio de los andaluces", ha dicho en un acto de campaña tras citar ese trasvase como clave en la regulación de los regadíos del entorno de Doñana.

Ha lamentado que el PSOE lleva "años" hablando de ese trasvase sin hacerlo y ha explicado que la voluntad del PP es solucionar el problema de la zona eliminando la extracción de agua de los acuíferos para que el regadío sólo tenga agua en superficie.

Moreno ha dicho que se han escrito "muchos ríos de tinta sobre cosas que no son ciertas" en torno a la iniciativa del PP en esta zona, ya que no se habla de ampliar regadíos sino de "ordenar un problema" de agua porque hay familias a las que "de buenas a primera" se les ha dicho que no pueden seguir con su actividad.

Ha abogado por buscar una fórmula donde participen "todos" que concilie la producción agrícola con la viabilidad del parque, una "joya" que van a proteger "con uñas y dientes".