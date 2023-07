Morant: "A España no le gusta tener a condenados por violencia machista en instituciones"

La cabeza de lista del PSOE por Valencia, Diana Morant, ha asegurado que a los españoles "no les gusta tener a un condenado por violencia machista que se presenta a representante público", en referencia al candidato de Vox, Carlos Flores, ni que sus políticos "se aparten de minutos de silencio por asesinatos machistas".

Así lo ha afirmado durante su intervención en el acto sobre feminismo que el PSOE ha celebrado este sábado en el Palacio de Congresos de València, donde también han intervenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig.

"El Partido Socialista lo va a volver a hacer, vamos a ganar el 23 de julio, lo vamos a volver a hacer", ha asegurado Morant, que ha dado la bienvenida a Sánchez "a la València en la que atracó el Aquarius, donde se levanta la gigafactoria de Volkswagen, y a la Comunitat que ha tenido un gran president", en referencia a Puig.

En su discurso, ha reivindicado que los dirigentes socialistas son "como España": "Y a España no le gusta que nos apartemos de los minutos de silencio que condenan asesinatos de violencia machista, tampoco le gusta que tengamos un condenado por violencia machista que se presente a representante público, porque no nos representa", ha dicho.

Ha destacado el "legado" de Sánchez en materia de derechos para las mujeres en materia social con la "mejora de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo"; de empleo, con la reforma laboral y los permisos de maternidad y paternidad; y en materia social, con la subida de las pensiones.

"Cuando avanza la igualdad avanza no solo una parte, avanza nuestro género, el género humano", ha asegurado Morant, recordando las palabras de la exministra Carme Chacón.

En este sentido, ha asegurado que, si tuviera que ponerle nombre a estas medidas le podría el de su 'iaia' -abuela, en valenciano-, "que murió en este país sin saber leer ni escribir".

"Le pondría el nombre de mi madre, a la que sacaron del colegio en la dictadura franquista para enseñarle a coser y a lavar, y el nombre de las nietas de aquella criada que, gracias a las becas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, hemos ido a la universidad", ha destacado la ministra de Ciencia, unas palabras que han sido recibidas con aplausos y la gente puesta en pie.

La candidata socialista ha concluido que, a pesar del "ruido de la derecha para que no se hable de lo que importa", la vida de las mujeres "no es derogable, y su mejora tampoco": "No lo vamos a permitir".