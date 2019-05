Montero dice que Serra es la única que garantiza no pactar con Cs en Madrid

La número dos de Podemos, Irene Montero, ha pedido este lunes el voto para su candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, "la única" que garantiza que Cs no formará parte del gobierno y que representará los intereses de los trabajadores en lugar de conciliarlos con los empresarios.

"Hay que darle las gracias por no haberse puesto de perfil", ha dicho este lunes Irene Montero en referencia al reto que asumió Isabel Serra al aceptar encabezar la candidatura de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas después de que Íñigo Errejón se sumara a la candidatura de Más Madrid con Manuel Carmena.

La diputada electa ha puesto en valor que el próximo 26 de mayo en la Comunidad de Madrid se podrá repetir lo mismo que la formación quiere para España, un gobierno de izquierdas, pero ha pedido "una Unidas Podemos fuerte" que garantice que Ciudadanos no va a pisar el gobierno autonómico.

En referencia a Errejón, ha dicho que el resto de los aspirantes no han garantizado que dejarían fuera al partido de Albert Rivera.

"Hacer política no es conciliar intereses, es no olvidarte de quién te ha puesto ahí y trabajar", ha subrayado Irene Montero, para acto seguido apuntar que un responsable público tiene que tomar decisiones y no decirle a los bancos y a los afectados que se pongan de acuerdo sobre los desahucios.

En un acto dedicado al feminismo celebrado en Rivas con Isabel Serra y la aspirante a la Alcaldía, Vanesa Millán, entre otras, la número dos del partido ha asegurado que las elecciones generales han demostrado que el movimiento feminista es hegemónico y que el país no se deja "amedrentar por un proyecto político salvaje" de la extrema derecha.

Por otro lado, Irene Montero se ha referido también a la polémica suscitada por las declaraciones de Isabel Serra, que dijo ayer en Twitter que la sanidad pública no podía depender de las donaciones de millonarios como Amancio Ortega, tras lo que obtuvo el apoyo del secretario general de su partido, Pablo Iglesias.

"Este debate no va sobre si Amancio Ortega es o no un buen hombre o de si es o no un buen empresario", ha puntualizado Irene Montero, porque a efectos políticos lo que importan -ha dicho- son las garantías de que todos los hospitales tienen los equipamientos para atender a los pacientes y que sea una decisión democrática y no de un millonario.