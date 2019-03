El ministro Guirao dice que se equivocan quienes viven en la confrontación

El ministro de Cultura y Deporte y candidato al Congreso por Almería, José Guirao, ha advertido hoy a los partidos que "viven en la confrontación" que "se están equivocando" porque no representan a la "mayoría de la sociedad española" que "no quiere peleas ni broncas por ninguna parte".

En su intervención durante la presentación de la candidatura al Ayuntamiento de Almería de la socialista Adriana Valverde ha contrapuesto el Gobierno de "la concordia, de la integración y el diálogo" de Pedro Sánchez a las posiciones de otras fuerzas políticas.

"No estamos en la bronca, en la pelea, en las noticias falsas, en la tergiversación y las mentiras. Eso que lo hagan otros, que les va a ir mal. No se dan cuenta. Son jóvenes, inexpertos, no tienen 140 años de historia", ha aseverado.

Ha defendido que la mayor parte de la sociedad española, con independencia de su voto e ideología, es "pacífica, no quiere ruido", sino trabajar, educar a sus hijos y desarrollarse libremente.

Guirao ha recordado que la mayoría de los decretos ley aprobados por el Gobierno socialista se han aprobado con el voto a favor o la abstención de esa "oposición vociferante" porque no podían oponerse "a unas medidas con las que la sociedad española está de acuerdo" y que se han centrado en el objetivo de superar "la brecha social que trajo en algunos casos y en otros agudizó la terrible crisis económica".