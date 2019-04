Michavila (GAD3) dice al PSOE que un pacto con Cs le puede pasar factura

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha afirmado este lunes que políticamente "lo más fácil" para el PSOE es pactar con Cs porque suman mayoría absoluta pero ha advertido a los socialistas de que electoralmente ese pacto "le puede pasar factura" porque parte de su crecimiento le viene de votantes de Podemos.

En un desayuno informativo organizado por Fórum Europa para analizar los resultados de las elecciones generales, Michavila ha señalado que los resultados de las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo "dependerán fundamentalmente de los pactos que decidan ahora los partidos y si el PSOE se decanta por Cs perderá un votante por la izquierda y si lo hace con Podemos, se le irá voto a la derecha".

Michavila, que se ha referido así a las declaraciones del secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que hoy ha dicho que está dispuesto dialogar con los socialistas, ha considerado que no cree que haya ningún acuerdo electoral para el Gobierno de España antes de las citas con las urnas del mes de mayo.

El sociólogo ha reconocido que en campaña los políticos hacen promesas sobre pactos que luego no cumplen por lo que ha augurado que "van a intentar retrasar el máximo posible llegar a cualquier tipo de acuerdo".

No obstante, ha admitido que hay un "límite temporal" que es el 21 de mayo, fecha en la que deberán pactar la Mesa del Congreso de los Diputados, y por tanto "en esa última semana podrían desvelar sus cartas".

En el mismo sentido se ha manifestado la directora del Instituto de Demoscopia 40dB y expresidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas-CIS, Belén Barreiro, quien ha precisado que ante posibles pactos Cs tiene un "dilema enorme" porque su electorado está dividido a partes iguales.

Según ha dicho, un 50 por ciento de los votantes de Cs quiere una coalición con PP y Vox mientras que el otro cincuenta prefiere al PSOE y, por tanto, la formación naranja tendrá que elegir "y en el camino va a perder".

En el caso del PSOE, Barreriro ha explicado que la preferencia es desigual dado que dos tercios de los votantes socialistas quieren un pacto con Unidas Podemos y el tercio restante se decantaría por un acuerdo con Cs y, por ende, "el dilema en el PSOE es menor".

Respecto al PP, la expresidenta del CIS ha considerado que los populares "no tienen futuro" porque se sostienen por un segmento de mayores de 65 años.

No obstante, ha precisado que "esto no significa que el PP no tenga remedio" porque "algo así" le pasaba al PSOE y en estas elecciones ha conquistado nuevos votantes

Sobre Vox, Barreiro ha considerado que se trata de la "marca joven del PP" si bien ha descartado que el votante de esta formación sea de ultraderecha, discurso que, a su juicio, sólo respalda el 2 por ciento de la población española.

Para la expresidenta del CIS, el electorado de Vox es exactamente el mismo que el del PP "pero más joven, con 10 años menos, y más urbanita y digitalizado".

Barreiro también ha señalado que los resultados de ayer muestran una implicación "intensa" de los jóvenes, también de las mujeres y de los sectores centristas y moderados (que suman el 40 por ciento del electorado) y que han votado por "miedo" para evitar un éxito rotundo de Vox.

Para Michavila los resultados de ayer demuestran que, ante diferentes opciones, la mayoría social se va siempre hacia la moderación.