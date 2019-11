Más País apela a los millones de personas que construyeron el cambio político

La cabeza de lista de Más País al Congreso por A Coruña, Carolina Bescansa, ha apelado a los millones de personas que construyeron el cambio político en España para que respalden a su formación como única garantía de formar un Gobierno lo más parecido a lo que la gente pidió hace mucho tiempo en las calles.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación este lunes antes de participar en un coloquio en una cafetería en A Coruña y ha insistido en hacer un llamamiento a los que apoyaron hace más de ocho años el cambio político, para que el 10 de noviembre cambien con su voto lo que tienen que cambiar.

Hoy afrontamos la recta final de una campaña electoral en la que lo más importante es sacar del desánimo, de los enormes problemas de esta crisis a mucha gente que está decepcionada, a mucha gente que está enfadada, ha apostillado Bescansa junto al diputado de Más Madrid Jorge Moruno.

Ante el debate de esta noche, en el que no habrá representación de Más País, la candidata por A Coruña ha asegurado que las promesas que hagan los actores responsables del bloqueo no resultarán verosímiles si no explican qué es lo que van a cambiar después del 10 de noviembre para que no se vuelva a bloquear la situación.

La única garantía de desbloquear la situación es apoyar al partido que no existía cuando se provocó, apoyar a Más País, ha dicho.

Por su parte, Jorge Moruno ha lamentado que PSOE y Unidas Podemos siguen manteniendo las mismas posiciones, que llevaron al país a unas segundas elecciones, por lo que ha asegurado que si no entra en la ecuación un tercer actor que es Más País, España irá a unas terceras elecciones.