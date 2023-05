Las migrantes latinas que quieren cambiar la política local en España

Por Macarena Soto.

Más de un millón y medio de latinoamericanos residen actualmente en España, muchos de ellos con derecho al voto y que luchan por mejorar su vida a través de formaciones políticas en candidaturas de todo signo para las elecciones municipales y regionales del próximo domingo.

Es el caso de la salvadoreña Carolina Elías, la boliviana Litzi Rojas y la chilena Victoria Ciccone, que integran las listas de los partidos de izquierdas Más Madrid, Podemos y el Partido Socialista (PSOE), respectivamente a nivel local.

A pesar de que no existen datos oficiales sobre el número de candidatos no nacidos en España, las últimas décadas muestran una tendencia al alza, sobre todo en las elecciones locales.

"Madrid es la ciudad en la que he decidido vivir, en 2009 vine con el propósito de estudiar pero he decidido que aquí voy a hacer mi vida, ahora se me ha dado la oportunidad de participar para imprimir la perspectiva de mujeres migrantes", introduce Elías.

Carolina es candidata a concejala en el Ayuntamiento de Madrid como independiente en las listas de la formación Más Madrid, y reconocida activista por los derechos de las mujeres latinas trabajadoras del hogar en España.

Para ella, su primera vez en política no es "una cuestión individual sino grupal" para reivindicar los derechos de estas mujeres y de los migrantes en general.

"Me ha llamado la atención que hay varios partidos que están fichando a más migrantes, es un reflejo de que la población migrante estamos aquí, no podemos ser un elefante invisible en el salón del que nadie habla", analiza esta salvadoreña sobre una población que según datos oficiales significa casi el 13% de la sociedad total.

"TOMADOS EN CUENTA"

Carolina, abogada de formación que al llegar a España no pudo homologar su título y empezó como trabajadora del hogar, insiste en que la población migrante "tiene que ser tomada en cuenta" dentro de la sociedad española y también en los partidos políticos.

"También es necesario que participe", dice en referencia a las trabas de los migrantes para conseguir votar: "hay cosas muy sencillas que para nosotros son una montaña, el empadronamiento y sin él no existes".

En España residen más de seis millones de extranjeros. En las elecciones municipales solo pueden votar los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España y los de 13 países con los que España tiene acuerdos de reciprocidad de voto, entre los cuales están varios latinoamericanos.

En el caso de la boliviana Litzi Rojas, candidata de Podemos a la Asamblea de Madrid, tiene la nacionalidad española y puede participar como electora y candidata en cualquier comicio.

Litzi "siempre" ha participado en política. Llegó a España siendo adolescente a reunirse con su madre que ya vivía aquí y ha tenido una relación muy estrecha con la comunidad migrante de su país.

"Las preocupaciones de la comunidad latina son las mismas que las de los nacidos en España: vivienda, salud, servicios públicos, acceso a escuelas para nuestros hijos, que podamos tener los mismos derechos que los españoles", declara a EFE.

"ESTAR EN POLÍTICA"

Litzi subraya que "es importante estar en política": "Hemos decidido hacer nuestra vida aquí, eso implica querer participar en todos los ámbitos y uno de ellos es el político, por eso creo que hay cada vez más representatividad en los partidos".

Un caso parecido es el de la chilena Victoria Ciccone, en las listas al Ayuntamiento de la localidad madrileña de Getafe por el PSOE y quien "nunca" se interesó en política en su país de origen.

"Mi objetivo es convencer un poco a los latinos porque en Madrid y en España tenemos mucha migración latina, pensamos que los latinos vienen y apoyan al socialismo y no es así, vienen con una mentalidad del socialismo de que es una dictadura y votan a la derecha", analiza.

Ciccone asegura que en su ciudad "no existe separación" entre las políticas dirigidas a migrantes o a nacionales porque los anhelos "son los mismos": "sanidad, educación y vivienda".

La chilena, que se siente española porque su vida "está aquí", aboga porque la "diversidad" de la población llegue cada vez más a los partidos: "me siento orgullosa de representar al colectivo de las personas extranjeras". EFE

