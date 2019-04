JxCat pide a la Junta Electoral prohibir el debate de Atresmedia

JxCat ha pedido a la Junta Electoral Central que requiera a la corporación Atresmedia que se abstenga de emitir el debate solo con los candidatos de PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Vox y, si no es el caso, que les compense con otro espacio en el que se de visibilidad a las fuerzas que no han sido invitadas.

En un escrito dirigido a la JEC, JxCat resalta que la ley electoral establece que las cadenas privadas "deben respetar los principios de pluralismo e igualdad", además del de "proporcionalidad". Y consideran que el debate previsto para el 23 de abril "no respeta" estos principios, al obviar al resto de partidos con representación en el Congreso, como es el caso del PDeCAT que en estos comicios se presenta con la marca JxCat.

Critican además que la formación de "extrema derecha" a la cual se quiere dar cabida en el debate electoral -Vox- "no reúne siquiera la condición de grupo político significativo", de conformidad con lo previsto en la normativa, ya que el ámbito territorial de Atresmedia es "todo el territorio del Estado" y no solo Andalucía. Por ello, JxCat pide a la JEC que se requiera a Atresmedia que se "abstenga de emitir el debate" si no invita también a partidos que obtuvieron representación parlamentaria en las últimas elecciones generales.

Si finalmente autorizara la emisión, la formación independentista pide que se obligue a Atresmedia a emitir "otros debates" o a programar espacios en los que se promocione "información compensatoria suficiente" sobre las otras candidaturas.