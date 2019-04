JxCat hace autocrítica pero descarta modificar su estrategia antes del 26M

La diputada electa de JxCat Laura Borràs ha admitido que deberán hacer "autocrítica" y quizás les tocará "armonizar" la "polifonía" de su espacio, pero ha descartado modificar su estrategia antes de que termine el ciclo electoral con los comicios del 26 de mayo, en los que podrían mejorar resultados.

Borràs ha comparecido este lunes junto la también diputada electa Miriam Nogueras y el director de campaña de las generales, Josep Lluís Cleries, el día después de las elecciones en las que JxCat ha obtenido siete escaños en el Congreso, uno menos de los que logró CDC en 2016 y lejos de los 15 conseguidos este domingo por ERC, ganadora de las elecciones en Cataluña.

Con los resultados en la mano, JxCat es menos decisiva para la investidura de lo que fue en su momento CDC para que prosperara la moción de censura que llevó al socialista Pedro Sánchez a la Moncloa.

En este contexto, Borràs, después de la reunión de la cúpula de JxCat, ha indicado que "siempre, después unos resultados, hay que hacer crítica y autocrítica".

"Lo hemos hecho y lo haremos en los días venideros" y, a partir de ahí, ha dicho la exconsellera, habrá que ver hasta qué punto, en función de los pactos postelectorales de Pedro Sánchez, éste "quiere sentarse con nosotros o no es necesario".

Pero en todo caso, ha remarcado que pondrán sobre la mesa las condiciones que ya han expresado en campaña, entre ellas el referéndum de autodeterminación.

La diputada electa ha afirmado que sería una "nueva vergüenza democrática" que no se permitiera que los presos electos recogieran el acta de diputado -Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, por parte de JxCat- y ha considerado que, de producirse esta situación, el Estado no pasaría "el test de estrés de democracia".

Preguntada por si optarían por hacer correr la lista si los electos presos no pudieran votar, para así no perderlos en el debate de investidura, Borràs ha recalcado que JxCat no ha venido "a facilitar la investidura de Pedro Sánchez porque sí, ni a facilitar tampoco la represión".

En clave soberanista, y después de la derrota frente a ERC, Borràs ha dicho que se mantendrán "firmes" en el discurso de que la unidad independentista es lo que "conviene" a Cataluña, así que no modificarán su estrategia, al menos hasta que termine el ciclo electoral, a la espera de ver qué sucede en las europeas y municipales del 26M.

En este sentido, ha apuntado la posibilidad de que el electorado haya decidido ejercer "el clamor por la unidad" que dice escuchar en las manifestaciones independentistas en "una doble vuelta", la primera este domingo -con victoria de ERC- y la segunda en mayo, apostando esta vez, ha augurado, por Carles Puigdemont como candidato de JxCat a las europeas.

En clave de autocrítica, sí que ha admitido que JXCat es "un espacio de polifonía que quizás nos tocará armonizar", una circunstancia que puede haber generado "desconcierto" entre el electorado.

Borràs ha indicado en este sentido que durante la campaña han tenido etiquetas como "neoconvergentes o posconvergentes", y también han tenido que explicar, ha dicho, que no son el PDeCAT, sino JxCat.

En todo caso, JxCat toma el relevo de Convergència en el Congreso de los Diputados, ocupando su espacio, y ha hecho coalición electoral con el PDeCAT, la formación heredera de CDC.