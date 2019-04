JxCat evitará un gobierno de derechas pero antepone Cataluña a ganar el 28A

El número dos de JxCat por Tarragona, Ferran Bel, ha afirmado este viernes que su candidatura coincide con ERC en la voluntad de evitar un gobierno de derechas en el Estado, pero ha reivindicado que ellos antepondrán el interés de Cataluña al de ganar los comicios del 28 de abril.

Bel ha realizado estas declaraciones en una atención a los periodistas en la playa de Creixell (Tarragona), junto con el número cuatro por Barcelona, Ramon Tremosa, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet.

El candidato por Tarragona ha sido preguntado por las declaraciones del exvicepresidente catalán y cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, quien ha afirmado desde la cárcel que su partido no facilitará, poniendo líneas rojas al diálogo, un gobierno de extrema derecha, pero ha advertido al PSOE que "no regalará nada" y que "no renunciará al referéndum".

Bel ha coincidido en que "un Gobierno de extrema derecha no se lo puede permitir Cataluña, y hay que hacer lo posible y imposible para evitarlo", a la vez que ha manifestado también su "preocupación" por un posible ejecutivo de PSOE y Ciudadanos.

Pero, en alusión a Esquerra, a la que las encuestas dan como vencedora en Cataluña, ha señalado: "Nos preocupa no tanto que gane JxCat, sino que gane Cataluña, para que el mandato del 1 de octubre y 21 de diciembre se acabe materializado, más allá de que cada uno quiera intentar sacar votos para su formación política".

Ha apuntado, en este sentido, que Esquerra pretende priorizar "la opción de partido" y que sea "hegemónico" dentro del soberanismo, pero ha insistido: "No es nuestra prioridad, es Cataluña".

El exdiputado del PDeCAT en el Congreso ha insistido que "en ningún caso" Jxcat va a facilitar un gobierno de "la derecha y la ultraderecha", como es también la voluntad de ERC.

Preguntado, entonces, por qué diferencias pueden encontrar los electores soberanistas entre JxCat y ERC, Bel ha achacado a Esquerra la responsabilidad de que estén en la "tesitura" de escoger entre dos partidos, al no haber accedido a la lista unitaria.

En todo caso, ha dicho que los electores son lo "suficientemente inteligentes para ver los planteamientos de cada uno y la trayectoria" y ya "saben elegir", algo que ya "demostraron el 21 de diciembre -cuando JxCat superó a Esquerra en las catalanas- y en otras ocasiones".