JxCat cuestiona que se pueda "negociar algo" con el PSOE

La número tres de JxCat por Barcelona al Congreso, Miriam Nogueras, ha cuestionado este martes que se pueda "negociar algo" con el PSOE, porque los años han demostrado que "no se puede" y así lo han manifestado, a su juicio, los dirigentes socialistas en los últimos días.

Nogueras ha valorado así la posición del PSOE sobre Cataluña durante una visita al Centro Especial de Trabajo TEB Sant Andreu de Barcelona, acompañada de la exconsellera y también candidata Marina Geli, que había militado en el PSC.

Después de que ayer el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, asegurara que, si tiene que volver a aplicar el 155 estando al frente del Ejecutivo, lo hará, pero con consenso y de modo "proporcional", Nogueras ha criticado que no descarte la aplicación de ese artículo de la Carta Magna, que, a su juicio, es "absolutamente inconstitucional".

En declaraciones a los periodistas, la vicepresidenta del PDeCAT se ha preguntado si aún hay gente que cree que "con el PSOE se puede negociar alguna cosa cuando los años han demostrado que no se puede, y ellos han manifestado que no negociarán y que no habrá independencia ni referéndum".

No es que JxCat "asuma que con el PSOE no se pueda dialogar", sino que es el PSOE quien "ha dicho que no se puede dialogar", ha puntualizado Nogueras, que ha indicado que JxCat estará "siempre en la mesa del diálogo".

Preguntada por la posibilidad de que Pedro Sánchez se avenga a negociar solo con ERC y no con JxCat, Nogueras, sin mencionar directamente a los republicanos, ha afirmado: "Nosotros somos los que no nos hemos rendido y los que defendemos determinadamente lo que la gente votó el 1 octubre".