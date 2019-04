JxCat acusa a Tajani de querer a Puigdemont en prisión y dará batalla legal

La número dos de JxCat al Congreso por Barcelona, Laura Borràs ha acusado al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, de querer ver al expresidente catalán Carles Puigdemont en prisión y ha apuntado que podrían recurrir al Tribunal de Luxemburgo.

En un mitin en el Teatro Principal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Borràs ha comentado el aviso de los servicios jurídicos del PE, que en un informe encargado por Tajani han descartado que Puigdemont, candidato de JxCat a las europeas, pueda obtener inmunidad por el mero hecho de ser elegido y, en consecuencia, ser eurodiputado de manera efectiva.

En su alocución, Borràs ha denunciado el "ataque sistemático" a Puigdemont, al que cree que quieren apartar no solo desde el Estado sino también desde las instituciones europeas.

"Hoy ha habido nuevo ejemplo: Tajani, este señor que dijo que (Benito) Mussolini hizo cosas buenas, ha dicho que Puigdemont no tendrá inmunidad si no va a Madrid a recoger el acta, que es tanto como decir que lo quiere en la prisión, y esto no lo podemos permitir", ha afirmado la exconsellera.

En este sentido, ha indicado que, ante el conflicto que previsiblemente se abrirá si Puigdemont es elegido eurodiputado, será "el Tribunal de Luxemburgo a quien le corresponderá decidir".

Por otro lado, en alusión a ERC, Borràs ha afirmado que el trabajo de JxCat "no es hacer un referéndum sobre la monarquía", pues "ya lo hicimos y salió república", ha añadido en alusión a la votación ilegal del 1-O.

Borràs también ha leído una carta del cartel electoral de JxCat, Jordi Sànchez, en prisión preventiva y juzgado por el Tribunal Supremo, quien ha llamado a la movilización el 28 de abril para dar un voto "a la dignidad".

"Solo si vamos a votar masivamente a JxCat podremos seguir avanzando hacia la libertad", ha dicho Sànchez, que ha afeado que dirigentes de grandes partidos hayan convertido la campaña en una "subasta" de Cataluña.