La justicia europea retira la inmunidad parlamentaria a Puigdemont, que anuncia recurso

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha retirado este miércoles la inmunidad parlamentaria como eurodiputados al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsellers de la Generalitat Antoni Comín y Clara Ponsatí, que recurrirán la sentencia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El TGUE ha desestimado "todos los motivos" que alegaron los tres eurodiputados de JxCat para intentar que la justicia europea anulase el suplicatorio que en 2021 aprobó el Parlamento Europeo.

En primer lugar, el TGUE ha señalado que para tomar su decisión la Eurocámara no tenía que analizar "la legalidad" del proceso judicial iniciado en España contra los líderes independentistas tras el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, porque "esta cuestio?n es competencia exclusiva de las autoridades nacionales".

La sentencia avala que la Eurocámara les retirase la inmunidad, teniendo en cuenta que los hechos que les imputa la justicia española se habían cometido en 2017, antes de haber adquirido su escaño de eurodiputados, en 2019.

Los jueces también consideran que el Parlamento Europeo no violó el principio de imparcialidad pese a que el ponente del suplicatorio, el búlgaro Angel Dzhambazki, forme parte del mismo grupo político en el que se integra Vox, el partido de extrema derecha que inició la causa del procés en 2017.

La decisión del TGUE da vía libre al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para cursar una nueva euroorden, aunque eso no implica una entrega inmediata porque Bélgica puede esperar a que el fallo se firme.

Pocos minutos después de conocerse la sentencia, Puigdemont ha anunciado en Twitter que la va a recurrir: "Nada se acaba, al contrario. Todo continúa. Presentaremos recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE", ha escrito.

Más tarde, en una rueda de prensa conjunta con Comín y Ponsatí, Puigdemont ha asegurado que su posible regreso a España está "igual de lejos o igual de cerca" que ayer.

"Es verdad que hoy nosotros no hemos tenido la decisión que estábamos esperando y por la que hemos trabajado muy duramente", ha admitido Puigdemont, que dispone de dos meses y diez días para presentar recurso.

SATISFACCIÓN EN EL GOBIERNO Y EL PP

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha dicho que el Gobierno está "muy satisfecho" con la sentencia y ha añadido que Puigdemont: "Debe presentarse ante la acción de la Justicia".

"Esta sentencia desestima íntegramente las demandas de Puigdemont y avala la decisión del Parlamento Europeo sobre el levantamiento de la inmunidad", ha explicado Llop.

El coordinador general del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha celebrado por su parte la sentencia del TGUE, porque es "un paso más" para que Puigdemont "responda por el golpe en Cataluña".

APOYO DE ARAGONÈS Y TODO EL INDEPENDENTISMO A PUIGDEMONT

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expresado su apoyo a Puigdemont y ha asegurado que aún "queda camino en Europa".

Lo ha dicho a través de Twitter, porque quien se ha desplazado a Bruselas para arropar a los tres eurodiputados de JxCat en nombre del Govern ha sido la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, que confía en que el TJUE sí dará "respuesta a las vulneraciones de derechos sistemáticas por parte del Estado".

Hasta Bruselas, para arropar a Puigdemont, Comín y Ponsatí, se ha desplazado también la plana mayor de JxCat, incluida la presidenta del partido, Laura Borràs, que ha afirmado: "Contra la sentencia de hoy, resistencia".

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general del partido, Marta Rovira, han lamentado que el TGUE avale lo que consideran una "persecución política" contra Puigdemont.

LAS REACCIONES DE PSC, SUMAR Y CS

Desde el PSC, su portavoz en el Parlament, Alícia Romero, ha mostrado el "máximo respeto" ante la decisión del TGUE y ha pedido "mirar hacia adelante".

A su vez, el portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun, ha declarado que "el diálogo" y "la desjudicialización" del 'procés' son "la línea a seguir" para mejorar la situación de Cataluña.

En cambio, el presidente de CS en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha "celebrado" la retirada de la inmunidad "pese a las presiones del independentismo y la tibieza del Gobierno de España".

DARDO DE PONSATÍ A LA ESTRATEGIA JUDICIAL INDEPENDENTISTA

En la rueda de prensa de los tres eurodiputados de JxCat en Bruselas, Ponsatí ha arremetido contra la estrategia judicial que ha desplegado hasta ahora el independentismo.

"Basta de ficciones, basta de chutar la pelota hacia adelante, basta de alimentar ilusiones que no se materializarán. Mientras no comencemos a hablar claro y dejemos de prometer a la gente que con las tácticas judiciales haremos la libertad, no tendremos ni el tiempo, ni el espacio, ni las ideas, ni la energía, para dedicarnos" a hacer realidad la independencia de Cataluña, ha subrayado.