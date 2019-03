La Junta Electoral da 48 para quitar símbolos de los consistorios del Empordà

La Junta Electoral de Figueres (Girona) ha dado 48 horas a los ayuntamientos del Alt Empordà y a su Consejo Comarcal para que retiren todas las pancartas, lazos amarillos y otros símbolos de sus sedes, con el fin de "garantizar el principio de neutralidad política" en el período electoral.

En su escrito, la Junta pide a estas instituciones que dejen sus fachadas libres de "lazos amarillos, pancartas relativas a procesos judiciales en curso de candidatos que se presenten a las elecciones" y de esteladas.

Todo ello, argumenta, con el objetivo de "garantizar en principio de neutralidad política que debe presidir los poderes públicos y más en un periodo electoral en curso".

La resolución de la Junta Electoral de Figueres llega a raíz de la petición hecha por Ciudadanos en referencia al consistorio de la capital del Alt Empordà, aunque el requerimiento se ha hecho extensivo a todos los consistorios de la comarca y al Consejo Comarcal tanto para las elecciones generales del 28 de abril como para las municipales y europeas del 26 de mayo.

El requerimiento pide que la retirada se haga "voluntariamente" y advierte de que, de no hacerse, "se efectuarán los requerimientos personales necesarios para que se cumpla lo acordado, con la adopción de las medidas que se estimen convenientes y necesarias a tal fin, con los apercibimientos y consecuencias legales que sean procedentes".

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Figueres, que ya ha recibido el requerimiento, están estudiando la respuesta que se dará, que se hará pública este martes.

En la fachada del Ayuntamiento colgaba hasta el mes pasado, cuando fue robada, una pancarta en la que se pedía "Libertad presos políticos" y cuando empezó el juicio del 'procés' se instaló una en la que se puede leer "Self-determination is a right, not a crime" (La autodeterminación es un derecho, no un crimen).

Desde el Consejo Comarcal han asegurado que no tienen colgado ningún símbolo en su fachada.

El portavoz de Ciudadanos en Figueres, Héctor Amelló, ha celebrado que la Junta Electoral de Zona "haya atendido las peticiones de Cs para garantizar unas elecciones libres" y que haya dado un máximo de 48 horas al Ayuntamiento de la localidad y a los de la comarca para "retirar la propaganda separatista".

En esta línea, ha sostenido que "las instituciones no pueden ser el tablón de anuncios del separatismo" y ha recordado que el incumplimiento de la resolución de la Junta Electoral puede suponer un delito electoral y otro de desobediencia.