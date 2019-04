La Junta Electoral gana poder en la campaña más atípica

Ángel A. Giménez.

La Junta Electoral Central (JEC) ha ganado tanta influencia que el pasado lunes los partidos y los medios respiraron tranquilos cuando vieron que desestimaba un recurso del PP contra el sorteo de los tiempos en el debate de RTVE, que pudo celebrarse. Es un ejemplo del poder que el árbitro electoral ha logrado en la campaña más atípica.

Si el partido es bronco y disputado, los árbitros se vuelven protagonistas. En una campaña como la actual, de cinco partidos con expectativas de sobrepasar los 30 escaños y con un porcentaje de indecisos entre el 40 y el 42 por ciento, la Junta Electoral tiene encima todos los focos.

Éstas son algunas de sus recientes decisiones:

NO AL DEBATE CON VOX.

El comité electoral del PSOE decidió que su candidato, Pedro Sánchez, acudiría al formato "a cinco" que Atresmedia había preparado para reunir a los principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno, incluido el de Vox. Coalición Canaria, PNV y ERC acudieron a la JEC para protestar por estar excluidos.

El grupo de comunicación comenzó los preparativos y hasta retransmitió en directo el sorteo del debate, es decir, quién lo comenzaría y quién lo acabaría.

El día 16 a primera hora de la tarde, es decir, una semana antes de la retransmisión, la Junta Electoral lo suspendió al considerar que no se respetaba el principio de proporcionalidad. Se basó en el artículo 66.2 de la Ley Electoral, la LOREG, en la que se obliga a los medios privados a respetar dicho criterio.

La proporcionalidad fue justamente el principio que reclamaron las organizaciones recurrentes, lo que traducido a la tesitura actual significa que para participar en el debate hay que cumplir unas cifras que Vox no tiene, pues ni ha tenido representación parlamentaria nacional ni suma de momento más votos en España que otros partidos que sí han estado en el Congreso.

El terremoto político que generó la decisión de la JEC es conocido, también su desenlace: dos debates dos días seguidos.

LA CAMPAÑA, TAMBIÉN EN CÁRCELES.

El camino a las elecciones del 28 de abril está lleno de hechos atípicos: a los dos debates en días consecutivos, cabe unir la presencia de candidatos en cárceles.

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez o Jordi Turull, entre otros, cumplen actualmente prisión preventiva mientras se celebra el juicio del "procés". Pero también forman parte de las listas de ERC o de JxCat.

Esta doble condición ha motivado que los partidos catalanes hayan solicitado reiteradamente a la Junta Electoral la participación de estos en mítines o en actos informativos, para lo que se pidió la vía telemática.

La JEC decidió que Junqueras fuera entrevistado por la Agència Catalana de Noticies sin salir de la cárcel. Se habilitó una sala del centro penitenciario de Soto del Real y la dirección de la prisión facilitó los correspondientes medios técnicos.

Lo mismo sucedió con Sànchez un día después, en su caso con la Agencia Efe.

Ambos acuerdos de la JEC no estuvieron exentos de polémica, pues el árbitro electoral pidió a Instituciones Penitenciarias informes sobre la viabilidad de las videoconferencias. Estimó que no aclaraba en algunos casos y según qué fechas por qué no se podían hacer las conexiones, por lo que la Junta dio vía libre.

Las dos razones fundamentales en que se basó la Junta fueron la compatibilidad de esas entrevistas o de las videoconferencias con la obligación de asistir al juicio del "procés", y a su vez, que no alterasen la rutina de la prisión.

LAZOS AMARILLOS, QUÍTENSE.

Antes de que comenzara la campaña electoral, la Junta acaparó el protagonismo al tener que decidir diversos recursos contra la colocación de lazos amarillos y mensajes "partidistas" en las fachadas de la Presidencia de la Generalitat y en la de otras instituciones de la administración catalana. La Junta dio un primer ultimátum de 48 horas para que se quitaran.

El destinatario de la exigencia de la JEC fue el president, Quim Torra, pero no acató el plazo, así que la Junta volvió a dar uno más de 24 horas. Comenzaron entonces a sobrevolar las amenazas de la querella por desobediencia y de la sanción por delito electoral.

Torra, tras consultar al Síndic de Greuges, sobrepasó el tiempo dado nuevamente, así que la Junta concretó sus advertencias: además de llevar el caso a la Fiscalía y de abrir un expediente sancionador, se dirigió directamente a los Mossos para pedirles que apartaran los lazos.

Fue el desenlace de un conflicto institucional, con críticas cruzadas sobre si debía imperar el cumplimiento de la ley o el respeto a la libertad de expresión. Torra, no obstante, presentó una querella contra la JEC por presunta prevaricación.

OTRAS DECISIONES.

La intensidad laboral de la Junta sube en campaña electoral, como es obvio, y cada acuerdo que toma tiene consecuencias.

Los tres citados son sin duda los que más prensa y comentarios han ocasionado, pero un vistazo por su recorrido reciente permite comprobar que ha apercibido a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y a la Secretaría de Estado de Comunicación por recurrir a mensajes y a vídeos partidistas ya en campaña; que ha reprobado a TV3 el uso de una etiqueta humorística sobre los presos políticos o que ha ampliado el plazo de depósito del voto por correo, dada la afluencia de gente que lo quiere.